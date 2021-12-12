Звезда «Ликвидации» призвал поклонников молиться за здоровье избитого сына

Сына актера Максима Дрозда, известного по роли в сериале «Ликвидация» и многим другим, экстренно госпитализировали после жесткого избиения в Москве. Об этом артист сообщил на своей странице в Instagram, призвав молиться за выздоровление наследника.

«Сын в больнице со сложной травмой. Прошу помолиться о выздоровлении и Божьей помощи Егору (Георгию). Все святые, молите бога о рабе божьем Георгии. Господи, пошли ангела-хранителя. Пантелеймон целитель, уврачуй раба божьего Георгия», — написал Дрозд.

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Как сообщал 5-tv.ru, 24-летний Егор — единственный сын Максима Дрозда, родившийся в браке с мастером спорта по плаванию Анастасией Бровкиной (всего у Дрозда четверо детей от трех браков). Молодой человек пошел по стопам отца и поступил в Школу-студию МХАТ. Вместе они снялись в сериале «Бабочки и птицы» 2019 года, где Егор сыграл персонажа отца в молодости.

Ранее Максим Дрозд сообщал в соцсети о собственной госпитализации. Он опубликовал фото, на котором находится в окружении врачей, уточнив, что получил производственную травму. От подробностей актер и в тот раз воздержался. Известно лишь, что инцидент произошел с ним в казахском Петропавловске, куда он прилетел по работе.