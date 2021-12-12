Сын актера Максима Дрозда попал в больницу с тяжелой травмой: «Прошу помолиться»

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Инстаграм Фейсбук 1 085

Актер Максим Дрозд сообщил о госпитализации сына с серьезной травмой

Сын актера Максима Дрозда попал в больницу с тяжелой травмой: «Прошу помолиться»

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Актер Егор Дрозд — единственный сын звезды «Ликвидации», вместе они снялись в одном из сериалов.

Актер Максим Дрозд, известный зрителям по сериалу «Ликвидация», сообщил поклонникам тревожную новость: его 24-летний сын Егор госпитализирован.

«Сын в больнице со сложной травмой. Прошу помолиться о выздоровлении и Божьей помощи Егору (Георгию)», — написал Дрозд в Instagram.

 
 
 
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Публикация от Максим Дрозд (@maxdrozd)

Что именно произошло с наследником, актер не уточнил. Известно, что Егор — его единственный сын, родившийся в браке с мастером спорта по плаванию Анастасией Бровкиной (всего у Дрозда четверо детей от трех браков). Молодой человек пошел по стопам отца и поступил в Школу-студию МХАТ. Вместе они снялись в сериале «Бабочки и птицы» 2019 года, где Егор сыграл персонажа отца в молодости.

Подписчики Дрозда в комментариях выражают сочувствие и желают скорейшего выздоровления Егору.

Буквально на днях Максим Дрозд сообщал в соцсети о собственной госпитализации. Он опубликовал фото, на котором находится в окружении врачей, и написал, что получил производственную травму. От подробностей актер и в тот раз воздержался. Известно лишь, что инцидент произошел с ним в казахском Петропавловске, куда он прилетел по работе.

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