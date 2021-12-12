Сын актера Максима Дрозда попал в больницу с тяжелой травмой: «Прошу помолиться»
Актер Максим Дрозд сообщил о госпитализации сына с серьезной травмой
Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Актер Егор Дрозд — единственный сын звезды «Ликвидации», вместе они снялись в одном из сериалов.
Актер Максим Дрозд, известный зрителям по сериалу «Ликвидация», сообщил поклонникам тревожную новость: его 24-летний сын Егор госпитализирован.
«Сын в больнице со сложной травмой. Прошу помолиться о выздоровлении и Божьей помощи Егору (Георгию)», — написал Дрозд в Instagram.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Что именно произошло с наследником, актер не уточнил. Известно, что Егор — его единственный сын, родившийся в браке с мастером спорта по плаванию Анастасией Бровкиной (всего у Дрозда четверо детей от трех браков). Молодой человек пошел по стопам отца и поступил в Школу-студию МХАТ. Вместе они снялись в сериале «Бабочки и птицы» 2019 года, где Егор сыграл персонажа отца в молодости.
Подписчики Дрозда в комментариях выражают сочувствие и желают скорейшего выздоровления Егору.
Буквально на днях Максим Дрозд сообщал в соцсети о собственной госпитализации. Он опубликовал фото, на котором находится в окружении врачей, и написал, что получил производственную травму. От подробностей актер и в тот раз воздержался. Известно лишь, что инцидент произошел с ним в казахском Петропавловске, куда он прилетел по работе.
Ранее 5-tv.ru сообщал о тяжелой травме фигуристки Татьяны Волосожар, из-за которой ее дальнейшее участие в шоу «Ледниковый период» оказалосб под вопросом.
Читайте также
86%
0.01 83.12
-0.22
Нашли ошибку?