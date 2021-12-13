Долина оскорбила подписчицу за критику ее вида в мини-платье: «Ханжа!»

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Егор Измалкин
Егор Измалкин Журналист 1 237

Лариса Долина резко ответила на критику подписчицы из-за мини-платья

Долина оскорбила подписчицу за критику ее вида в мини-платье: «Ханжа!»

Фото: Instagram @larisa.dolina.official

Певица считает, что может одеваться как хочет, несмотря на свой возраст. Одна из поклонниц позволила себе не согласиться и сравнила 66-летнюю исполнительницу с Аллой Пугачевой.

Певица Лариса Долина, которая за последние месяцы кардинально сменила свой имидж, подверглась критике за смелость в соцсетях. Это произошло после того, как артистка опубликовала фотографию в серебристом мини-платье.

Многие фолловеры Instagram-аккаунта звезды похвалили ее образ. Однако нашлись и такие, которые сочли его неподходящим.

«Наряды артистов не по возрасту. Что у Аллы, что у вас. Какие бы ноги ни были, колени — это некрасиво, нужно прикрыть», — поделилась мнением одна из пользовательниц.

Instagram @larisa.dolina.official

Комментарий вывел певицу из себя. Она ответила довольно резко.

«Да неужели? Причем тут возраст? Ханжа», — съязвила 66-летняя Лариса Долина, оскорбив поклонницу.

«Возраст у вас! И нужно по возрасту одеваться. Вы певица из старых артистов, сейчас таких уже не будет…» — ответила оппонентка.

Поклонники вступились за Ларису Долину, отметив, что она может одеваться как угодно в любом возрасте, и не стоит ее за это критиковать.

Как писал 5-tv.ru ранее, Лариса Долина рассказал о жертвах ради популярности.

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