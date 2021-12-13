Цыганову выгнали из шоу «Суперстар! Возвращение» после перепалки с жюри

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Егор Измалкин
Егор Измалкин Журналист 1 891

Певица вывела на сцену коня, но это не помогло ей впечатлить Долину, Кудрявцеву и Соседова.

Цыганову выгнали из шоу «Суперстар! Возвращение» после перепалки с жюри

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Певица Вика Цыганова со скандалом покинула телешоу «Суперстар! Возвращение». Члены жюри раскритиковали ее после исполнения хита Олега Газманова «Есаул».

На сцену певица вышла в белой рубашке и брюках галифе, а в конце номера вывела туда же коня и погладила его по морде. Несмотря на эффектность номера, сидевшая в жюри Лера Кудрявцева нелицеприятно высказалась о репертуаре Цыгановой.

«Я сейчас поймала себя на мысли ― с самого начала проекта у тебя только мужские песни. Ни одной женской! У тебя вечно знамя ― поехали на коне: туда-сюда», ― пояснила она.

Цыганова заявила, пытаясь парировать, что ей было приятно исполнять композицию Газманова. Кудрявцева же попросила не давить на нее и поставила Виктории один балл. Оценка, по ее словам, связана именно с репертуаром, а не с качеством исполнения.

Музыкальный критик Сергей Соседов согласился с Кудрявцевой, обратив внимание на одинаковые образы и вокальной подаче. По его мнению, номер был хорошим, но песня не подошла артистке.

«Вика всегда одинакова. Удаль, кураж, жесткая подача», — сказал он.

«Сережа, ты в критике тоже повторяешься», — вступила с Соседовым в перепалку Цыганова.

Следом Лариса Долина посоветовала расширять звезде певческий диапазон. Высшую оценку поставил Стас Пьеха, однако ему не понравился стиль общения Виктории с жюри. В результате номер Цыгановой оценили в пять баллов, и она покинула проект, так как оказалась в конце турнирной таблицы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как муж вынудил Вику Цыганову лечь под нож хирурга.

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