Драка в кадр не попала: напавший на сына Максима Дрозда бесследно исчез

Полиция пока не может выйти на след человека, жестоко избившего сына актера Максима Дрозда, известного по роли в сериале «Ликвидация» и многим другим. Егор Дрозд находится в тяжелом состоянии в больнице, опросить его у правоохранителей нет возможности. Врачи поставили 24-летнему парню неутешительный диагноз: ушиб головного мозга, перелом костей свода и основания черепа. Известно также, что пострадавший поступил в московскую Боткинскую больницу в состоянии алкогольного опьянения.

По данным 5-tv.ru, до госпитализации Егор Дрозд успел рассказать матери, что произошло с ним накануне. Молодой человек пришел домой под утро, ночь провел в баре «Йорик убил Хамлета». В заведении у него возник конфликт с одним из посетителей, после чего завязалась драка. Избитый неизвестным Егор как-то смог добраться до своей квартиры и пожаловаться родным на плохое самочувствие. Парню тут же вызвали скорую помощь, медики отвезли его в ближайшую клинику.

Instagram @maxdrozd

Загадка истории в том, что соперник Дрозда, нанесший ему сокрушительные удары, бесследно исчез. По словам пострадавшего, драка случилась в баре на Покровке, 16. В ходе проверки были изучены записи с камер видеонаблюдения по соседнему адресу, но в период, когда могла произойти схватка, никаких происшествий зафиксировано не было.

Егор Дрозд находится в отделении реанимации, состояние тяжелое. Отец места себе не находит и просит подписчиков в социальных сетях молиться о выздоровлении сына. Егор родился в браке Максима Дрозда с мастером спорта по плаванию Анастасией Бровкиной. Всего у актера четверо детей от трех браков, остальные все девочки. Юноша по примеру отца решил стать артистом, окончил Школу-студию МХАТ. Вместе они снялись в сериале «Бабочки и птицы» 2019 года, где Егор сыграл персонажа отца в молодости.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Максим Дрозд рассказал о собственной неожиданной госпитализации.