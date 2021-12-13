Воспитанник приходской школы: стало известно, кто взорвал Серпуховский монастырь

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Инстаграм Вконтакте Фейсбук 3 294

Стала известна личность устроившего взрыв в Серпуховском женском монастыре

Фото, видео: ТАСС / Владимир Андреев; Прокуратура Московской области

При взрыве самодельной бомбы в женском монастыре пострадали семь человек, среди них 15-летний подросток.

Виновником взрыва самодельного устройства (СВУ) на территории Серпуховского женского монастыря, оказался 18-летний Владислав С., воспитанник приходской школы. В этом году он закончил церковную гимназию. По предварительным данным 5-tv.ru, целью были однокурсники, которые над ним издевались во время учебы. Истинные мотивы поступка юноши выясняют правоохранители.

Молодой человек не успел войти в монастырь – сработало СВУ. Взрывом ему разорвало живот, врачам удалось реанимировать парня, но опросить пока не получилось. Рваные раны и ожоги получил также проходивший мимо 15-летний подросток. Всего, по последним данным, пострадали восемь человек, в том числе семь детей, раненных осматривают медики. Получивший тяжелую травму мальчик госпитализирован.

Как стало известно 5-tv.ru, решение прийти в монастырь с взрывным устройством могло оказаться не спонтанным, а тщательно подготовленным. Отец подрывника рассказал: сын собирал петарды, объясняя это желанием развлечься в новогоднюю ночь. Что касается семьи, родители Владислава в разводе, у матери есть новый муж, парень жил то с ней и отчимом, то с папой. С последним продолжают беседы правоохранители.

Помимо буллинга, рассматривается версия о конфликте воспитанника с гимназией при монастыре. Согласно ей, парень хотел войти в здание и там привести в действие СВУ, но оно сработало раньше, на пороге.

На месте происшествия в данный момент работают представители Следственного комитета, криминалисты, дежурят бригады скорой помощи. К монастырю выехали прокурор Московской области Сергей Забатурин и исполняющий обязанности Серпуховского городского прокурора Валерий Кукушкин. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Подмосковье аниматор «заминировал» ТЦ, использовав детей в роли минеров.

Воспитанник приходской школы: стало известно, кто взорвал Серпуховский монастырь

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