На Украине отреагировали на слова Путина о возвращении активов СССР

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Инстаграм Фейсбук 1 004

В МИД Украины заявили, что считают необоснованными слова Путина об активах СССР

На Украине отреагировали на слова Путина о возвращении активов СССР

Фото: ТАСС / Максим Стулов

Накануне российский лидер напомнил украинцам о непогашенном долге перед РФ.

Слова президента РФ Владимира Путина о невыполнении Киевом обязательств перед Москвой по передаче зарубежных активов СССР необоснованны. Об этом заявил официальный представитель МИД Украины Олег Николаенко в комментарии агентству Укринформ.

Он отметил, что раздел советского имущества регулируется Договором о правопреемстве по внешнему госдолгу и активам СССР от 1991 года. Согласно этому документу, доля Украины в общей сумме долга и активов Советского Союза составляет 16,37%.

По словам Николаенко, в 1994 году Украина и Россия подписали соглашение о «нулевом варианте». Согласно ему, РФ обязалась погасить долю Украины во внешнем государственном долге СССР по состоянию на 1 декабря 1991 года. Украина, в свою очередь, должна была передать России свою долю в активах СССР.

Однако, утверждает Николаенко, Россия якобы игнорировала требования предоставить информацию о стоимости украинских активов, из-за чего Верховная рада не смогла ратифицировать соглашение.

«Этот документ не вступил в силу ни для Украины, ни для РФ. Следовательно, говорить о невыполнении каких-либо обязательств без надлежащего правового процесса кажется необоснованным», — подытожил Николаенко.

Накануне Владимир Путин заявил, что Украина до сих пор не выполнила обязательство вернуть России зарубежные активы СССР в обмен на погашение ее внешнего долга. Он подчеркнул, что долги были выплачены, но активов Россия не получила.

На днях российский лидер сказал, что восстанавливать Советский Союз нецелесообразно и бессмысленно, несмотря на то, что с его распадом Россия потеряла почти половину промышленного потенциала, экономически важных территорий и населения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о причинах распада СССР, которые озвучил экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

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