Ни встать, ни сесть: когда сидячая работа приводит к операциям и отказу ног?

Врач Сергей Длин в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru раскрыл причины болей в ногах при сидячей работе. К ним нужно отнестись со всем вниманием, иначе это придется делать хирургам.

Человек задуман природой как существо прямостоячее, однако реалии жизни таковы, что современным людям большую часть жизни приходится проводить сидя. Кроме набора веса, это чревато серьезными проблемами со здоровьем. Первые «звоночки» приходят с банальными покалываниями в ногах, перерастая в неприятное чувство онемения, атрофию мышц и, при негативном развитии сценария, доводящее до операционного стола.

В каких случаях дискомфортная потеря чувствительности указывает на серьезные нарушения функционирования организма, в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказал невролог и мануальный терапевт Сергей Длин.

К слабости и снижению общего тонуса в одной ноге, онемению и атрофии мышц задней поверхности бедра приводят несколько причин. Эксперт назвал наиболее частые.

Диагностика

Причина № 1 — грыжа межпозвонковых дисков в поясничном отделе

«Грыжа — это выпячивание межпозвоночного диска, при котором сдавливается и раздражается спинномозговой корешок. Нарушается проводимость ткани, что приводит к тому, что нерв хуже передает нервные импульсы, и работа мышц в итоге значительно ухудшается», — объяснил врач.

Грыжа со временем может спровоцировать такие состояния, как атрофия и анемия. Причем длительное онемение ноги может стать показанием к хирургическому вмешательству.

Причина № 2 — артроз тазобедренного сустава

Второй достаточно частой причиной, приводящей к болезненным состояниям, может стать артроз тазобедренного сустава. Когда каждый шаг начинает причинять боль, это обычно говорит о третьей или четвертой степени артроза. В таком случае у человека разрушается хрящевая ткань, тазобедренные суставы болят.

При этом у больного начинает меняться фигура и ее пропорции: во время ходьбы временная нагрузка «падает» на противоположную часть тела, то есть человек нагружает одну часть тела и одну ногу, а вторая фактически не несет нагрузки. Со временем это приводит к тому, что мышцы истончаются, и нога становится тоньше.

Причина № 3 — артроз позвонков

«Это не артроз тазобедренных суставов, а артроз, который возникает на суставах позвонков. Эти мелкие суставы называются фасеточными, и при воспалительном процессе они стимулируют воспаление нервного окончания нервного корешка, который проходит по ноге», — уточнил Сергей Длин.

Невролог рассказал, что процесс практически идентичен происходящему при грыже. Но из-за того, что причины возникновения боли разные, соответственно, и лечение назначается в зависимости от локализации источника.

Лечение

Лечение перечисленных серьезных заболеваний входит в зону компетенции неврологов. Врач уже при осмотре предварительно может определить, где располагается источник боли и назначит дополнительные обследования.

Если боль хроническая и позволяет немного двигаться, то необходимо делать лечебную гимнастику, рекомендованную и продемонстрированную врачом: существуют достаточно серьезные ограничения и важно не навредить пациенту.

Один из ключевых моментов — определение источника, причины заболевания, чтобы медики могли провести планомерное системное лечение. А затягивание и самолечение приводят к тому, что теряется время, которое можно было направить на более быстрое и эффективное восстановление организма.

Профилактика

Профилактика онемения в ногах достаточна проста и выполнима: необходимо придерживаться активного образа жизни, избавляться от вредных привычек, правильно и сбалансировано питаться, контролируя массу тела. Из рекомендаций — ношение удобной одежды и обуви, избегание переохлаждений и, конечно, стоит внимательно относиться к самочувствию, регулярно проходя диспансеризацию и профилактические врачебные осмотры.

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