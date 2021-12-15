Укравшая из банка 23 миллиона рублей кассирша может избежать тюрьмы

В Красноярском крае выясняют детали дерзкой кражи. Главным фигурантом уголовного дела стала сотрудница банка. Женщина, как полагает следствие, вынесла из помещения 23 миллиона рублей, неделю скрывалась от полиции, но в итоге, сама явилась в дежурную часть. После разговора с мамой. Корреспондент МИЦ «Известия» Алена Чумарная узнала подробности.

Вчера миллионер, а сегодня — обвиняемая. Анна Григорьева уже на допросе у следователей. В траурном черном одеянии рассказывает, где пряталась неделю и зачем унесла из сейфа 23 миллиона рублей. Беглянка сама пришла в полицию после уговоров матери.

«Один из сотрудников уголовного розыска предположил, что мать кассира на самом деле осведомлена местонахождении дочери. После разговора с ним женщина убедила дочь не скрываться и прийти в полицию», — рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Еще несколько дней назад ей казалось, что она идеально спланировала преступление. На записях камер наблюдения из банка видно, как кассир открывает сейф. В ее руках несколько пачек с деньгами и коробка.

Позже сотрудница банка, как ни в чем не бывало, забирает коробку с собой. В ней 15 миллионов рублей, 49 тысяч долларов и столько же евро. В тот же день об исчезновении дочери сообщила ее мать. Григорьева даже не взяла с собой телефон. Но все равно не смогла бы скрываться долго.

«Человек, который не готов и не планировал — скрыться ему крайне тяжело. Камеры, которые установлены везде, система распознавания лиц — можно отследить, где и что находится», — рассказал криминалист Михаил Игнатов.

МВД опубликовало кадры с допроса укравшей 23 миллиона кассирши

Григорьева готовилась к преступлению по-своему. За неделю до происшествия она наглоталась таблеток, заявляла мужу, что не хочет жить. А при пропаже оставила две загадочные записки — дома и на работе, — где говорила, что ее вынуждают, она от всего устала и больше так не может.

«Я тоже слышала, что у нее там какое-то психологическое, эмоциональное (заболевание — Прим. ред.). Но Анютка — это всегда добрый, улыбчивый, светлый человек. Я не верю этому вообще, что она могла такое сделать», — рассказала подруга Анны Григорьевой.

Провести полицейских не удалось. Практика показывает, что рано или поздно похитителей все равно находят.

Кассир Виктор Годиев из Москвы делал ставку на скорость. С похищенными деньгами пытался скрыться за границей, но был задержан в аэропорту. Инкассатор из Перми, завладев крупной суммой, хотел сделать наоборот — затаиться в глухом лесу в землянке. Но сдали знакомые. Да и зачем миллионы человеку, который живет отшельником? В итоге он потерял работу, машину, жену и отсидел семь лет.

У Анны Григорьевой есть шанс отделаться меньшим — за явку с повинной и в случае возврата полной суммы.

«При совокупности этих условий наказание может быть смягчено и может быть применена статья 73 УК РФ — то есть условное осуждение. Может быть, и так, и по-другому», — рассказал адвокат Тимур Эшпулатов.

Только вот растрата, в которой подозревается Анна, относится к категории особо тяжких преступлений. Да и, по некоторым данным, коробку с купюрами в полицию она так и не принесла. Вопрос «где деньги?» остается пока открытым.