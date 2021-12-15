Ксения 2.0: экс-супруг Бородиной нашел невесту, которая оказалась тезкой ведущей

Бизнесмен в поисках своей второй половинки пришел на шоу Ларисы Гузеевой.

Бывший муж Ксении Бородиной нашел себе избранницу благодаря Ларисе Гузеевой. Курбан Омаров принял участие в шоу «Давай поженимся» и выбрал из нескольких невест 26-летнюю красавицу по имени Ксения.

Экс-супруг телеведущей уже несколько месяцев ходит в холостяках. После развода с Бородиной 41-летнему мужчине приписывали романтические отношения с разными девушками, но постоянной спутницы у бизнесмена так и не появилось.

На шоу Гузеевой Омаров пришел не один, а с группой поддержки. Его сопровождали бывшая жена Алла Воденко и сын Омар. Предприниматель сразу очаровал присутствующих дам красивым жестом и галантностью. Ведущим программы он преподнес букеты из белых и красных роз, пишет Газета.ру.

Омаров пожаловался Гузеевой, что на фоне развода многие недоброжелатели поспешили навесить на него ярлык альфонса, человека, который якобы искал в отношениях с известной телеведущей только выгоду.

Однако актриса в ответ поспешила разубедить бизнесмена и призналась, что даже не знает, кто такая Бородина.

«Злые люди любят припечатать человека невиновного и устроить на него травлю. Вы красивый и видный мужчина, женились на Ксении Бородиной. Я не знаю, кто это, но знаю, что это известная женщина», — отметила Гузеева.

По правилам телешоу жениху представили несколько невест, с которыми он смог пообщаться и в итоге выбрать ту, которая произвела на него наибольшее впечатление.

Советы относительно девушек Омарову давала и экс-супруга Воденко, которая за годы совместной жизни успела неплохо изучить характер мужа и поэтому могла высказать дельные рекомендации.

Она отметила, что бизнесмену нужна преданная спутница, которая готова быть не только любимой женщиной, но и другом. Также Воденко пролила свет на их собственную историю с Курбаном и призналась, почему дело закончилось разводом.

«Ему нужна девушка, которая пойдет за ним, будет его другом, поддержкой. <…> Курбан не был пойман мной на измене. Сейчас он успокоился. Он был молодой, вольный, хотел гулять, наслаждаться жизнью. А тут жена беременная», — призналась экс-супруга бизнесмена.

К концу программы Омаров остановил свой выбор на девушке по имени Ксения. Ей 26 лет и она работает редактором на телевидении.

Кадр из передачи «Давай поженимся». Первый канал

По словам предпринимателя, она понравилась ему своей жизнерадостностью и оптимизмом.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как изменился Курбан Омаров после ухода от Ксении Бородиной.