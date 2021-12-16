Шепелев высказался о желании переехать из России: «Задумываюсь о другой жизни»

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Ника Шумерская
Ника Шумерская Райтер редакции сайта Пятого канала Инстаграм 1 005

Ведущий Дмитрий Шепелев высказался о желании переехать из России

Шепелев высказался о желании переехать из России: «Задумываюсь о другой жизни»

Фото: Instagram @dmitryshepelev

Телеведущий рассматривает несколько вариантов ПМЖ.

Российский телеведущий Дмитрий Шепелев высказался о желании переехать из России, подобные мысли, по признанию знаменитости, возникали у него всю жизнь. Подтверждающий пост о намерении эмигририровать он опубликовал в микроблоге Instagram.

«Каждый раз оказавшись за границей, я задумываюсь о другой жизни», — поделился Дмитрий.

Однажды намерения эмигрировать приобрели реальный характер Шепелев серьезно готовился к вступительным экзаменам в один из американских университетов. Сейчас телеведущий рассматривает несколько вариантов ПМЖ, включая Европу и США.

Instagram @dmitryshepelev

Шоумен призвал не путать туризм с эмиграцией и искренне завидует тем, кто переезжает в теплые страны и может себе позволить работать дистанционно, «наслаждаясь океанским бризом и пина коладой». Желаемое пока неосуществимо: сфера деятельности Дмитрия неразрывно связана с языком, и пока он не представляет, где за границей может быть востребован его навык работы с русскоязычной аудиторией.

«Решение и цель всегда была только одна: работать там, где востребован и иметь возможность отдыхать и путешествовать, где пожелаешь», — пояснил он подписчикам и спросил, думали ли они о том, чтобы поменять место жительства или уже сделали это.

«Где родился, там и пригодился»;

«Хорошо там, где нас нет»;

«Каждый отпуск, приезжая в новое место, мечтаю там жить, но к концу оставляю эту мысль, хорошо все-таки дома»;

«Нет, никогда не думала уезжать из своей страны. Там люди, думаю, холодные и безразличные к другим», — ответили пользователи сети.

Впрочем, собеседники предположили, что ведущий неспроста публично высказал свои мысли, усмотрев в них желание увести подальше от родственников старшего сына Платона, родившегося в браке с Жанной Фриске.

«Папа Жанны везде достанет, куда бы Вы ни уехали!» — предрекли они.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что родители Жанны Фриске снова будут судиться с Шепелевым.

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