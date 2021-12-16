В «Шереметьево» Airbus350 уронил противообледенительную машину

В московском аэропорту «Шереметьево» самолет Airbus350 случайно уронил машину-деайсер, предназначенную для противообледенительной обработки. Инцидент попал на видео.

Когда Airbus начал движение, стрела машины зацепилась за самолет, в результате чего она перевернулась и упала на бок, пострадал один человек. Рейс SU158, который должен был отправиться в Канкун, вероятно, отложат — борт мог получить повреждения. Подробности случившегося устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru писал, что пассажиры сняли на видео экстренную посадку Boeing-737 в «Шереметьево».