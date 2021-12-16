«Прошел лишь год — они женаты»: как живет единственная дочь Михаила Задорнова

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Инстаграм Фейсбук 1 020

Дочь Михаила Задорнова раскрыла внешность своего мужа и намекнула на беременность

«Прошел лишь год — они женаты»: как живет единственная дочь Михаила Задорнова

Фото: Instagram @jzadornova

Скрывающая личную жизнь наследника сатирика заинтриговала поклонников новым постом в соцсети.

Дочь Михаила Задорнова Елена впервые показала своего мужа, опубликовав фото с ним в Instagram. На снимке 31-летняя наследница писателя-сатирика стоит в обнимку с бородатым длинноволосым брюнетом. Более того, в стихотворном комментарии к посту подписчики усмотрели намек на скорое пополнение в семье Задорновой.

«Прошел лишь год — они женаты,

И ждут их первенца, что в юбке», — говорится в стихотворении.

Этого вполне хватило подписчикам, чтобы начать поздравлять Елену и ее возлюбленного с грядущим рождением ребенка.

«То есть это пополнение в семье?»;

«Дай Бог, рада за вас, папина зайка»;

«Большого счастья вашей семье. Искренне и с любовью», — пишут подписчики Задорновой.

К слову, одним из первых Елену поздравил актер Игорь Скрипко, с которым у дочери Задорнова ранее был роман. «Я так рад за тебя, и люблю», — написал экс-бойфренд.

Instagram @jzadornova

Елена Задорнова ведет непубличный образ жизни и редко делится подробностями своей жизни. Например, о ее замужестве поклонники догадались только по фото в свадебном наряде, которое она весной опубликовала в соцсети.

Дочь Задорнова появилась на свет в 1990 году, когда писателю было уже за 40 лет, пишут dni.ru. С матерью девочки, жительницей Риги Еленой Бомбиной, сатирик познакомился, будучи женатым. Десять лет он разрывался между новой возлюбленной и супругой Велтой, но в итоге ушел к Бомбиной.

Дочь писателя жила в любви и заботе. После школы она поступила в ГИТИС, но вскоре поняла, что актерство — не ее. При этом успела сняться в комедии по сценарию покойного отца «Однажды в Америке, или Чисто русская сказка».

Живя на Мальте, Задорнова выучилась на социолога и антрополога. Сейчас ей 31 год, она занимается живописью и зарабатывает на жизнь продажей собственных картин, а также организацией мероприятий. В эфире НТВ Задорнова призналась, что богатством похвастаться не может, но много ей и не нужно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дочь покойного писателя-сатирика Михаила Задорнова Елена опубликовала в соцсети неожиданное фото с младенцем в коляске. Подписчики были озадачены, ведь о беременности девушки никому не было известно. Сама Задорнова на все на вопросы поклонников предпочла отмолчаться.

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