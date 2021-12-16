Елена Малышева засветила таинственного мужа на видео

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 1 015

Супруг теледоктора не любит публичность, но все же она показала его на своей странице в Instagram.

Фото, видео: ТАСС / Геодакян Артем; Instagram @malysheva.live

Российская телеведущая Елена Малышева редко делится с поклонниками подробностями своей личной жизни. Известно, что она счастлива в браке с мужем Игорем более 30 лет. Но показывать себя он ей запрещает. И все же на своей странице в Instagram знаменитость засветила супруга.

Завтракая в кафе с мужем, она показала руки любимого.

«А я сегодня завтракаю в кафе с мужем. Он терпеть не может сниматься, но завтрак чудесный! Да, Игоречек?» — приговаривала теледоктор во время съемки.

Малышев, заметив съемку, видимо, попытался напомнить жене о своей непубличности. Но телеведущая успокоила благоверного.

«Тебя нет в кадре! Только твои очки!» — сказала она супругу.

Елена Малышева вышла замуж в конце 1980-х. Вместе с мужем они воспитали двоих сыновей, которые ныне живут и работают в США. А год назад ведущая «Жить здорово!» стала бабушкой в третий раз.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кем, по мнению Елены Малышевой, станет в будущем ее единственная внучка.

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