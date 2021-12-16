Елена Малышева засветила таинственного мужа на видео
Супруг теледоктора не любит публичность, но все же она показала его на своей странице в Instagram.
Фото, видео: ТАСС / Геодакян Артем; Instagram @malysheva.live
Российская телеведущая Елена Малышева редко делится с поклонниками подробностями своей личной жизни. Известно, что она счастлива в браке с мужем Игорем более 30 лет. Но показывать себя он ей запрещает. И все же на своей странице в Instagram знаменитость засветила супруга.
Завтракая в кафе с мужем, она показала руки любимого.
«А я сегодня завтракаю в кафе с мужем. Он терпеть не может сниматься, но завтрак чудесный! Да, Игоречек?» — приговаривала теледоктор во время съемки.
Малышев, заметив съемку, видимо, попытался напомнить жене о своей непубличности. Но телеведущая успокоила благоверного.
«Тебя нет в кадре! Только твои очки!» — сказала она супругу.
Елена Малышева вышла замуж в конце 1980-х. Вместе с мужем они воспитали двоих сыновей, которые ныне живут и работают в США. А год назад ведущая «Жить здорово!» стала бабушкой в третий раз.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, кем, по мнению Елены Малышевой, станет в будущем ее единственная внучка.
Читайте также
86%
-0.28 83.16
-0.08
Нашли ошибку?