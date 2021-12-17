В Госдуме напомнили о положенных россиянам выплатах перед Новым годом

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что россияне должны получить все премии, пенсии, социальные выплаты и 13-е зарплаты до Нового года.

«Все денежные выплаты производятся перед праздниками. В соответствии с Трудовым кодексом выплаты авансовых платежей и заработная плата выплачивается дважды в месяц через равные промежутки», — поделилась Бессараб в беседе с URA.RU.

Депутат уточнила, что до Нового года россияне получат те зарплаты, авансы и премии, которые должны были быть выплачены в период праздничных дней с 1 по 10 января. Пенсионные выплаты за январь уже заложены в государственный бюджет 2021 года, поэтому «новогоднюю» пенсию пожилые граждане получат в декабре.

Также Бессараб добавила, что работодатели и муниципальные власти обычно стараются обеспечить различными новогодними подарками и поощрениями своих сотрудников, многодетные семьи, ветеранов и других граждан до Нового года.

«Сейчас достаточно много программ, нацеленных на поддержку и развитие материнства и детства. Бесплатное посещение детских театров, экскурсии, материальная поддержка. Семьи с детьми не остаются без поддержки в период новогодних праздников», — подчеркнула народная избарнница.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как перед Новым годом должны выдавать зарплату сотрудникам.