Врачи оставили Татьяну Тарасову дома для амбулаторного лечения

Советский и российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова проходит лечение дома.

По информации 5-tv.ru, ей стало плохо 15 декабря. Тарасова пожаловалась на общую слабость и боли в груди. Также у нее поднялось давление. Медики после обследования и оказания первой помощи оставили ее дома для амбулаторного лечения.

Накануне вечером с ней связались журналисты «СЭ». Татьяна Анатольевна заверила, что с ней все в порядке и поблагодарила за беспокойство.

Поклонники и деятели спорта забеспокоились о самочувствии 74-летнего легендарного тренера на фоне сообщений о том, что она не смогла принять участие в записи заключительного этапа шоу «Ледниковый период».

Как сообщал 5-tv.ru, множество знаменитостей на своих страницах в социальных сетях выразили ей поддержку и пожелали скорейшего выздоровления. Наиболее близко к сердцу эту информацию принял Илья Авербух. Заслуженный мастер спорта России, комментируя госпитализацию, не смог сдержать слез.