Авербух в слезах, Медведева молится: звезды «Ледникового периода» поддержали больную Тарасову

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 1 191

Фигуристы Авербух и Медведева с тревогой восприняли госпитализацию Тарасовой

Авербух в слезах, Медведева молится: звезды «Ледникового периода» поддержали больную Тарасову

Фото: ТАСС / Александр Вильф

Состояние главного члена жюри нашумевшего проекта ухудшилось в одночасье. Какой именно диагноз поставили звезде — пока неизвестно.

Звезды проекта «Ледниковый период» всерьез переживают за жизнь и здоровье выдающегося тренера по фигурному катанию, главного члена жюри состязания Татьяны Тарасовой. Некоторые порой не могут сдержать чувств и эмоций, поэтому делятся всем с поклонниками. Спортсменка Евгения Медведева, в частности, выложила трогательное фото с наставницей в Instagram, посвятив ей несколько строчек.

«Вчера на съемках „Ледникового периода“ очень не хватало Татьяны Анатольевны. Огромная величина в мире фигурного катания. Я горжусь знакомством с вами и очень прошу каждого пожелать здоровья великому тренеру и замечательному человеку», — написала фигуристка, обращаясь к больной Тарасовой.

На днях появилась информация, что состояние тренера ухудшилось внезапно. 7Дней.ru отмечает, что в последнее время у Татьяны Анатольевны сильно болела голова, однако точный диагноз селебрити пока неизвестен. Близкие предпочитают хранить в тайне столь личные подробности.

Instagram @jmedvedevaj

Впрочем, отсутствие информации пугает коллег Тарасовой даже больше, чем конкретика. Заслуженный мастер спорта России Илья Авербух, комментируя госпитализацию, не смог сдержать слез.

«„Ледниковый период“ — это то, что позволяет…» — произнес продюсер, но не договорил из-за подступивших слез.

Зрители и участники шоу поддержали его аплодисментами. После этого Авербух сквозь слезы и дрожащим голосом попросил поддержать главного судью проекта.

«Сейчас наша сила очень нужна Татьяне Анатольевне. Предлагаю громкими аплодисментами поддержать ее», — цитирует его Газета.ру.

ТАСС / Смирнов Владимир

Ранее 5-tv.ru рассказал, как олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин отреагировал на болезнь Татьяны Тарасовой.

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