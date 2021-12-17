Юристы рассказали о штрафах работодателей за задержку зарплаты перед Новым годом

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Артем Зайцев
Артем Зайцев Райтер редакции сайта Пятого канала 1 119

По его словам, за каждый пропущенный день работнику полагается компенсация.

Юристы рассказали о штрафах работодателей за задержку зарплаты перед Новым годом

Фото: depositphotos / AndreyPopov

Юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов рассказал, какие штрафные санкции будут ожидать работодателей, которые задерживают заработную плату своим работникам перед новогодними праздниками.

«Статья 136 Трудового кодекса РФ предполагает, что если день выдачи заработной платы выпадает на воскресенье или на праздник, то выплатить все нужно в предшествующий рабочий день, в этом году это 30 декабря», — сообщил специалист в беседе с URA.RU.

При этом оплата позднее этого срока грозит работодателю штрафом в размере от 30-ти до 50 тысяч рублей. Классифицируется это правонарушение как административное. За каждый «просроченный» день работнику полагается компенсация.

«Если работнику вовремя не выплачивают зарплату, он может обратиться в государственную инспекцию труда, прокуратуру и суд. Также работник имеет право на получение компенсации», — поделился Кофанов.

Согласно 236 статье Трудового кодекса РФ, работник получает компенсацию в размере 1/150 ставки рефинансирования. Иначе говоря, если у сотрудника оплата труда составляет 100 тысяч рублей в месяц, то за один день задержки он получит 50 рублей компенсации.

При этом за невыплату заработной платы, по мнению члена Ассоциации «Юристы за трудовые права» Олега Бабича, руководителю также может грозить и уголовная ответственность.

«Ответственность наступает в соответствии с административным кодексом либо уголовным, все зависит от объемов и масштабов», — рассказал юрист.

Максимальная административная дисциплинарная мера — это лишение возможности занимать соответствующую руководящую должность сроком до трех лет. Для привлечения к уголовной ответственности потребуются более веские основания: некий рецидив и большие объемы «просрочки».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Госдуме напомнили о положенных россиянам выплатах перед Новым годом.

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