Рунический гороскоп на неделю с 20 по 26 декабря для всех знаков зодиака

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 1 815

Провидец Игорь Вечерский рассказал, как разным представителям знаков зодиака на предстоящей неделе следует вести себя, чтоб жизнь стала лучше.

Фото, видео: depositphotos / Pshenichka; 5-tv.ru

Заглянуть за завесу тайны и подсмотреть свое будущее вполне возможно, уверены специалисты по древним практикам, предлагая использовать знаки космоса для достижения своих целей. Огромную помощь в этом оказывают руны. Главное правильно расшифровать их послания. Этим занимается опытный провидец Игорь Вечерский, который не раз предвидел события из жизни знаменитостей и мировые катаклизмы. Эксклюзивно для 5-tv.ru эксперт составил рунический гороскоп для всех знаков зодиака с 20 по 26 декабря 2021 года.

Овен

Ингуз, эйваз и перевернутый эваз предупреждают о различных возможностях возникновения конфликтных ситуаций. В первую очередь — это взаимоотношения в деловой сфере: с партнерами, с возможными коллегами и людьми, которыми планируете общие дела. Однако, все это может быть преодолено, учитывая фактор влияния эмоций на существующее положение вещей.

Телец

Гебо, наутиз и перевернутая перто рекомендуют не начинать новых проектов, связанных с деньгами, с вашими близкими людьми. Там могут возникнуть обстоятельства, которые негативным образом повлияют на перспективы во всех отношениях построения диалога.

Близнецы

Перевернутая вуньо, хагалаз и йера говорят о том, что в сфере вашей работы накопились сложности, которые должны быть преодолены, благодаря повышенному ресурсу или приложению энергии, которое обязательно принесет свои плоды и поможет разрушить те негативные преграды, барьеры, существующие ранее.

Рак

Перто, феху и перевернутый тейваз не рекомендуют каких-либо денежных операций в этот промежуток времени. Советуют изучить всесторонне вопрос финансовой составляющей и, получив новую информацию, составить план действий на будущее, и организовать процессы, которые приведут к успеху завтра.

Лев

Наутиз, гебо и эйваз говорят о том, что в этот промежуток времени вы можете преодолеть накопившиеся проблемы в отношениях с целым рядом людей. Выявить причины недостатка необходимые для эффективной коммуникации и наладить диалог.

Дева

Вуньо, ингуз и тейваз дают отличное время для хороших, успешных дел. Как и для эффективного отдыха. В этот промежуток времени вы сможете реализоваться в самых разных направлениях и спланировать те дела, которые считаете наиболее уместными.

Весы

Йера, тейваз и перевернутый альгиз рекомендуют приложить усилия в работе, они помогут вам преодолеть ряд сложностей. Эта сфера принесет хороший успех, все будет зависеть лишь от совершенных вами действий.

Скорпион

Наутиз, дагаз и хагалаз советуют с осторожностью подойти к этому промежутку времени, обратить внимание на необходимость понимания количества имеющихся ресурсов и сопоставить их с поставленными целями. В тот же момент необходимо позаботиться о собственном здоровье и дать себе немного отдыха.

Стрелец

Йера, дагаз и перевернутая перто говорят о том, что в сфере профессионального успеха могут присутствовать факторы некой цикличности, которые обязательно потребуют от вас достижения новых уровней. И призывают к вниманию, к тому, что не следует опрометчиво использовать случайную информацию.

Козерог

Ингуз, перевернутая лагуз и беркана предупреждают о различных неожиданностях, которые могут произойти в первую очередь в сфере личных отношений. Они могут повлиять непредсказуемым образом на их развитие. Поэтому этот период скорее благоприятен для плавного развития уже существующих процессов.

Водолей

Перевернутая перто, эваз и перевернутая феху не рекомендуют вкладывать какие-либо значительные средства и приобретать предметы, которые имеют для вас высокую стоимость. Эти траты могут оказаться не столь продуктивными. Следует посоветоваться и принять взвешенное решение.

Рыбы

Турисаз, перевернутая кено и ингуз дают вам прекрасные возможности для хорошего успеха, с другой стороны, это связано с возможными осложнениями и высоким риском. Поэтому следует в первую очередь изучить информацию о важных процессах в вашей жизни и контролировать свои чувства. Ведь в этих сферах может скрываться ошибка. Если вы ее не допустите, вы преуспеете.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как разные знаки зодиака ведут себя в постели.

Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
73.73
0.16 83.50
0.34
Рунический гороскоп на неделю с 20 по 26 декабря для всех знаков зодиака

Последние новости

21:34
Алина Кабаева наградила победительниц турнира «Небесная грация»
21:22
Песков ответил на вопрос о выдвижении Путина на новый срок
21:10
Охваченный пожаром корвет в Петербурге строился для Камчатской флотилии ТОФ
21:01
Правительство РФ утвердило программу занятости молодежи до 2030 года
20:50
Милохин и Медведева ответили на каверзные вопросы: «У тебя еще с кем-то было?»
20:41
Матвиенко подчеркнула важность производства качественных детских игрушек

Сейчас читают

Рунический гороскоп на неделю с 20 по 26 декабря для всех знаков зодиака
Совсем не Шер-Хан: пять неожиданных фактов о символе 2022 года
Устоять тяжело: ТОП-5 женских имен, обладательницы которых могут покорить любого
Политолог Сатановский о потеплении отношений США и РФ: «Можно попросить только Деда Мороза»

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

С QR-кодом по жизни: где получить и как регулируется законодательно
Минпросвещения РФ обновит правила русского языка
Астропрогноз: Какие опасности перевернут жизнь в ноябре 2021
Как по дате рождения узнать кто ты из египетского гороскопа