Рунический гороскоп на неделю с 20 по 26 декабря для всех знаков зодиака

Заглянуть за завесу тайны и подсмотреть свое будущее вполне возможно, уверены специалисты по древним практикам, предлагая использовать знаки космоса для достижения своих целей. Огромную помощь в этом оказывают руны. Главное правильно расшифровать их послания. Этим занимается опытный провидец Игорь Вечерский, который не раз предвидел события из жизни знаменитостей и мировые катаклизмы. Эксклюзивно для 5-tv.ru эксперт составил рунический гороскоп для всех знаков зодиака с 20 по 26 декабря 2021 года.

Овен

Ингуз, эйваз и перевернутый эваз предупреждают о различных возможностях возникновения конфликтных ситуаций. В первую очередь — это взаимоотношения в деловой сфере: с партнерами, с возможными коллегами и людьми, которыми планируете общие дела. Однако, все это может быть преодолено, учитывая фактор влияния эмоций на существующее положение вещей.

Телец

Гебо, наутиз и перевернутая перто рекомендуют не начинать новых проектов, связанных с деньгами, с вашими близкими людьми. Там могут возникнуть обстоятельства, которые негативным образом повлияют на перспективы во всех отношениях построения диалога.

Близнецы

Перевернутая вуньо, хагалаз и йера говорят о том, что в сфере вашей работы накопились сложности, которые должны быть преодолены, благодаря повышенному ресурсу или приложению энергии, которое обязательно принесет свои плоды и поможет разрушить те негативные преграды, барьеры, существующие ранее.

Рак

Перто, феху и перевернутый тейваз не рекомендуют каких-либо денежных операций в этот промежуток времени. Советуют изучить всесторонне вопрос финансовой составляющей и, получив новую информацию, составить план действий на будущее, и организовать процессы, которые приведут к успеху завтра.

Лев

Наутиз, гебо и эйваз говорят о том, что в этот промежуток времени вы можете преодолеть накопившиеся проблемы в отношениях с целым рядом людей. Выявить причины недостатка необходимые для эффективной коммуникации и наладить диалог.

Дева

Вуньо, ингуз и тейваз дают отличное время для хороших, успешных дел. Как и для эффективного отдыха. В этот промежуток времени вы сможете реализоваться в самых разных направлениях и спланировать те дела, которые считаете наиболее уместными.

Весы

Йера, тейваз и перевернутый альгиз рекомендуют приложить усилия в работе, они помогут вам преодолеть ряд сложностей. Эта сфера принесет хороший успех, все будет зависеть лишь от совершенных вами действий.

Скорпион

Наутиз, дагаз и хагалаз советуют с осторожностью подойти к этому промежутку времени, обратить внимание на необходимость понимания количества имеющихся ресурсов и сопоставить их с поставленными целями. В тот же момент необходимо позаботиться о собственном здоровье и дать себе немного отдыха.

Стрелец

Йера, дагаз и перевернутая перто говорят о том, что в сфере профессионального успеха могут присутствовать факторы некой цикличности, которые обязательно потребуют от вас достижения новых уровней. И призывают к вниманию, к тому, что не следует опрометчиво использовать случайную информацию.

Козерог

Ингуз, перевернутая лагуз и беркана предупреждают о различных неожиданностях, которые могут произойти в первую очередь в сфере личных отношений. Они могут повлиять непредсказуемым образом на их развитие. Поэтому этот период скорее благоприятен для плавного развития уже существующих процессов.

Водолей

Перевернутая перто, эваз и перевернутая феху не рекомендуют вкладывать какие-либо значительные средства и приобретать предметы, которые имеют для вас высокую стоимость. Эти траты могут оказаться не столь продуктивными. Следует посоветоваться и принять взвешенное решение.

Рыбы

Турисаз, перевернутая кено и ингуз дают вам прекрасные возможности для хорошего успеха, с другой стороны, это связано с возможными осложнениями и высоким риском. Поэтому следует в первую очередь изучить информацию о важных процессах в вашей жизни и контролировать свои чувства. Ведь в этих сферах может скрываться ошибка. Если вы ее не допустите, вы преуспеете.

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