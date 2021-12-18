Отношения на расстоянии: в чем их главный плюс и какие есть лайфхаки для сохранения?

Важно ли подкреплять любовь каждодневными прикосновениями и поцелуями или достаточно душевных чувств?

Второй год продолжающаяся пандемия внесла коррективы, пожалуй, во все сферы человеческой жизни. Работа, учеба, — из реального мира все переместилось в виртуальный. Но если учиться и работать онлайн можно, то как быть с личными взаимоотношениями?

Многие уверены — любовь нуждается в прикосновениях, объятиях, поцелуях. Но даже если вы придерживаетесь именно такой точки зрения, иногда обстоятельства складываются так, что нет возможности видеть своего возлюбленного часто. Певица и ведущая МУЗ-ТВ Анжелика Пушнова поделилась в интервью WMJ.ru своим опытом отношений на расстоянии и рассказала, нужно ли их разрывать.

Пушнова родилась и выросла в Минске, а потом получила предложение по работе из Москвы. Конечно, упустить такую возможность она не могла, однако как тогда быть с четырехлетними отношениями? В любовь на расстоянии девушка верить категорически отказывалась.

«Теперь понимаю: такая ситуация может стать серьезной проверкой. Когда долго не видишь человека, не можешь к нему прикоснуться, ощутить его запах, чувства постепенно уходят. Умом вроде понимаешь, что он твой, любимый, но сердце к нему не стремится», — рассказывает Пушнова.

Instagram @push_angelika

Лайфхаки для сохранения отношений на расстоянии

Но ведущая все же решила постараться сохранить отношения. Она признается, что не догадывалась, сколько у ее возлюбленного терпения, чтобы поддерживать роман на расстоянии. Чтобы связь не обрывалась, влюбленные пользуются всеми возможными способами — переписки, видеозвонки, голосовые сообщения.

«Можно использовать различные лайфхаки, чтобы создать эффект присутствия. Например, вместе посмотреть один и тот же фильм, а затем обсудить. И тут опять технологии в помощь. Включайте одновременно скайп и смотрите», — делится своими секретами певица.

Конечно, обняться и укрыться одним одеялом не получится. Во многих парах начинает возникать ревность — чем занимается любимый человек, с кем он, почему не сразу ответил на сообщение? Но Пушнова заявляет — в отношениях на расстоянии нет и не должно быть места для недоверия. В противном случае пропадает сам смысл отношений.

Кроме того, нужно постоянно занимать себя — работа, увлечения, хобби. Так вы не будете скучать и, соответственно, показывать второй половинке свою тоску.

«Если хотите, чтобы какая-то вещь напоминала вам о вашей любви или второй половинке, обменяйтесь милыми безделушками, фотографиями», — рекомендует Пушнова.

Можно, но только недолго

Однако несмотря на множество способов создать эффект присутствия любимого человека, все равно ни фотографии, ни голосовые сообщения, ни мнимые просмотры фильмов не могут заменить живого человека с эмоциями, чувствами, которые видишь здесь и сейчас своими глазами. Статистика показывает — отношения на расстоянии в большинстве не выдерживают проверку, и пары расстаются.

«Я считаю, что, если любишь, нужно чем-то жертвовать. Это могут быть твои силы, время, эмоции, но вознаграждением будет крепкая семья, которую после такой проверки ничего разрушить не сможет», — убеждена певица.

Потому, даже если обстоятельства сложились так, что вы оказались в разных местах, старайтесь как можно скорее найти способы вновь воссоединиться и жить рядом. Все-таки прикосновения, объятия и поцелуи не заменят никакие современные способы взаимодействия.

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