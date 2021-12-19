Какие обвинения вынудили «золотую судью» Хахалеву бежать из России

Кажется, что сбежала на этой неделе от ответственности еще одна фигурантка громкой истории. Речь о Елене Хахалевой. Ее называли «золотая судья».

Ее полномочия были прекращены два года назад. В 2017-м она стала участницей скандала после того, как в интернете появилось видео со свадьбы ее дочери. На торжестве выступали Валерий Меладзе, Вера Брежнева, Николай Басков и другие звезды. Видео с роскошного празднования опубликовал звездный адвокат Сергей Жорин.

Жорин раскрыл предысторию скандала из-за видео со свадьбы дочери «золотой судьи»

Нескромный получился праздник, учитывая, что годовой доход судьи тогда не превышал трех миллионов рублей. Позже Хахалевы заявили, что потратили на свадьбу всего пять миллионов, а артисты приехали как гости.

Теперь судью подозревают в мошенничестве и служебном подлоге. По словам представителей СК, с 2016-го по 2019 год Хахалева отсутствовала на рабочем месте больше четырех месяцев. Она незаконно получала зарплату, в общей сложности набежало миллион с лишним. И скрыла свои невыходы на работу — следователи насчитали 127 прогулов.

А когда Следком выдал свой запрос, выяснилось, что Хахалева улетела в Ереван. Где она сейчас — неизвестно. Коллегия судей разрешила Следственному комитету возбудить в отношении бывшей сотрудницы уголовное дело.