Какие обвинения вынудили «золотую судью» Хахалеву бежать из России

Эфирная новость 1 007

Коллегия судей разрешила Следственному комитету возбудить уголовное дело в отношении бывшей коллеги, которая оплатила в честь торжества дочери выступление главных звезд российского шоу-бизнеса.

Фото, видео: Российский государственный университет правосудия; 5-tv.ru

Кажется, что сбежала на этой неделе от ответственности еще одна фигурантка громкой истории. Речь о Елене Хахалевой. Ее называли «золотая судья».

Ее полномочия были прекращены два года назад. В 2017-м она стала участницей скандала после того, как в интернете появилось видео со свадьбы ее дочери. На торжестве выступали Валерий Меладзе, Вера Брежнева, Николай Басков и другие звезды. Видео с роскошного празднования опубликовал звездный адвокат Сергей Жорин.

Жорин раскрыл предысторию скандала из-за видео со свадьбы дочери «золотой судьи»

Нескромный получился праздник, учитывая, что годовой доход судьи тогда не превышал трех миллионов рублей. Позже Хахалевы заявили, что потратили на свадьбу всего пять миллионов, а артисты приехали как гости.

Теперь судью подозревают в мошенничестве и служебном подлоге. По словам представителей СК, с 2016-го по 2019 год Хахалева отсутствовала на рабочем месте больше четырех месяцев. Она незаконно получала зарплату, в общей сложности набежало миллион с лишним. И скрыла свои невыходы на работу — следователи насчитали 127 прогулов.

А когда Следком выдал свой запрос, выяснилось, что Хахалева улетела в Ереван. Где она сейчас — неизвестно. Коллегия судей разрешила Следственному комитету возбудить в отношении бывшей сотрудницы уголовное дело.

-3° Атмосферное давление 747 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
73.73
0.16 83.50
0.34
Работа не волк, в лес не убежит: Китайский гороскоп на неделю с 20 по 26 ...

Последние новости

23:47
«Я не буду молчать!»: Боня рассказала, почему так и не дала интервью Собчак
23:26
Магия желаний: как перевернет жизнь зимнее солнцестояние и зеркальная дата 21.12.2021
23:17
Семья отравилась угарным газом в Нижегородской области
23:10
«Стал стрелять после того, как я назвался евреем»: Лидер «25/17» раскрыл детали нападения на него
22:46
Дело получило новый ход: Жерару Депардье предъявили обвинение в изнасиловании
22:30
Названо имя победителя «Детского Евровидения — 2021»

Сейчас читают

Работа не волк, в лес не убежит: Китайский гороскоп на неделю с 20 по 26 декабря
Жорин раскрыл предысторию скандала из-за видео со свадьбы дочери «золотой судьи»
Как же с тобой тяжело: Кто из знаков зодиака имеет самый сложный характер
Беда в доме неминуема: какие вещи нельзя отдавать даром?

Новости Lentainform

Загрузка...