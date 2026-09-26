Трамп опубликовал карту с названным в его честь Ормузским проливом
До этого Белого дома уже позволял себе нечто похожее.
Фото: Reuters/Evan Vucci
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Президент США Дональд Трамп опубликовал карту, на которой Ормузский пролив назван в его честь. Соответствующий снимок глава Белого дома разместил в социальной сети Truth Social.
«Trump strait (Пролив Трампа. — Прим. Ред.), — гласит надпись на картинке.
Больше американский лидер ничего не написал.
До этого Трамп уже позволял себе нечто подобное. Так, в апреле 2026 года он разместил в соцсети похожую картинку. Сделал президент США это сразу после того, как во время выступления в Майами в шутливой форме заявил, что Ирану якобы придется открыть «пролив Трампа». Затем он уточнил, что речь шла об Ормузском проливе.
Прежде Трамп также предложил переименовать Нью-Мексико в Нью-Америку. Карту штата с измененным названием он тоже разметил в Truth Social. По словам главы Белого дома, идея принадлежит другим людям. Но предложение ему понравилось, и он решил поделиться им.
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