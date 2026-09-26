В Латвии закрасили дорожные знаки на Москву — возбуждено уголовное дело

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 26 0

Полиция ищет преступников.

В Латвии закрасили дорожные знаки на русском языке

Фото: www.globallookpress.com/Yi-Chin Lee

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LSM: указатели на российские города закрасили на дорожных знаках в Латвии

Вблизи латвийского города Резекне неизвестные закрасили дорожные указатели на российские города — Остров и Москву. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил портал LSM со ссылкой на местную полицию.

Повреждения заметили на автодороге А12 на этой неделе. На указателе, который установлен вдоль трассы, было закрашено название двух городов — Москва и Остров в Псковской области. О том, когда именно неизвестные испортили дорожные знаки, неясно.
По факту случившегося латвийская полиция возбудила уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества». Лица, причастные к преступлению, устанавливаются.

Ранее власти Латвии запретили ввоз в страну книг из России. Это решение прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, эти действия связаны с распространением русофобских настроений. При этом он отметил, что подобных мер от латвийских властей ожидал еще раньше.

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