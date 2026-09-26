За ночь силы ПВО сбили 645 украинских беспилотников над регионами России

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 52 0

Атаке со стороны противника подверглись Республика Крым, Воронежская, Калужская, Орловская и другие области.

Сколько беспилотников ВСУ было сбито над Россией 26 сентября

Фото: © РИА Новости/Константин Морозов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

За ночь силы ПВО сбили 645 украинских дронов над территорией России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в мессенджере МАКС.

По данным министерства, российские военные отражали атаку противника — киевских боевиков — с 20:00 по мск 25 сентября до 8:00 по мск 26 сентября. За 12 часов они ликвидировали 645 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА).

Вражеские дроны были сбиты над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Орловской, Тульской, Курской, Рязанской, Ростовской областями. Помимо этого, ВС РФ нейтрализовали беспилотники ВСУ в небе над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым. Помимо этого, атаке со стороны боевиков подверглись Ставропольский край и акватории Черного и Азовского морей. Все БПЛА были сбиты.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в ночь на 26 сентября в результате атаки украинских дронов пострадали пять человек: один житель Таганрога и четверо — Азова. Среди раненых есть ребенок. Всех пострадавших доставили в больницы. Обломками БПЛА повреждена гражданская инфраструктура региона, включая многоквартирные дома и школу.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
26 сент
Путин назвал непонятной цель ударов Украины по складам Wildberries и Ozon
26 сент
Пять человек пострадали в результате атаки дронов ВСУ на Ростовскую область
26 сент
Дроны ВСУ атаковали Краснодарский край: есть погибшие и раненые
25 сент
Число погибших в результате атак ВСУ на рынки в Горловке выросло до двух
25 сент
Беспилотники ВСУ атаковали два рынка Горловки
25 сент
Число пострадавших в результате атаки БПЛА на Ульяновск выросло до 12 человек
25 сент
Один человек погиб в результате атаки дрона ВСУ на Белгородскую область
25 сент
В результате атаки БПЛА на Ульяновск повреждено промышленное предприятие
25 сент
Число пострадавших в результате атаки ВСУ на Воронеж увеличилось до 13 человек
25 сент
Двое подростков пострадали в результате атаки дронов ВСУ на Ульяновскую область
+12° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
84.34
-0.57 95.87
-1.02
Венера откроет забытые двери: любовный гороскоп для знаков зодиака на окт...

Последние новости

11:13
Искали телят, а нашли медведя: в Бурятии зверь напал на двух мужчин
11:00
В Латвии закрасили дорожные знаки на Москву — возбуждено уголовное дело
10:46
Контроль над вооружениями: Трамп хочет провести переговоры с Россией и Китаем
10:30
За ночь силы ПВО сбили 645 украинских беспилотников над регионами России
10:11
Трамп опубликовал карту с названным в его честь Ормузским проливом
10:00
Беспилотники ПВХ-2 уничтожили узел обороны ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Сейчас читают

Товары одной категории россияне скупают на маркетплейсах
Агентство Access Opera не заявляло об отмене концерта Канье Уэста
Дроны ВСУ атаковали Краснодарский край: есть погибшие и раненые
Что такое цифровой рубль и чем он отличается от криптовалюты и наличных: простое объяснение

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Что такое цифровой рубль: как пользоваться, зачем нужен