Как по дню недели, в который вы родились, предсказать свою судьбу на год вперед?

Каждая планета управляет своим днем недели. Зная, в какой день недели родились, вы можете понять, что за кармическая задача вам предопределена на ближайшее время и даже целую жизнь. А если обратите внимание на день недели, на который приходится ваш день рождения в этом году, легко поймете, с какими задачами придется столкнуться в течение грядущих 12 месяцев. Астролог Алена Никольская рассказала о тайнах каждого дня недели и их планетах-покровителях.

«Понедельник управляется Луной, а Луна отвечает за бессознательное, за наши эмоции и чувства, а также за семью и возможность адаптироваться к разным обстоятельствам. Скорее всего, если вы родились в этот день или день рождения в этом году у вас пришелся на понедельник, вам приходится адаптироваться к разным обстоятельствам, и чем гибче вы будете, тем для вас будет полезнее», — учит эксперт.

Как отметила Никольская, с первого дня и до последнего рожденным в первый день недели важно будет чувствовать семейный уют и комфорт, особенно важными всегда будут вопросы рода. Совет детям понедельника на все времена — будьте более открытыми с близкими, более душевными и теплыми, и тогда колоссальный ресурс отдачи будет поддерживать вас при любых невзгодах.

Вторник управляется Марсом. И если это ваш день, вы, вероятно, человек активный, динамичный, и в этом году для вас главная задача — не проспать свои шансы. Смотрите в оба, не теряйте бдительности, не отказывайтесь от выгодных предложений, и вы сдвинете с мертвой точки любое дело. Есть и предостережение. Обязательно следите за своими эмоциями. Марс толкает на конфликты и споры, помните об этом и будьте терпимее к другим людям.

«Среда — это день, который управляется Меркурием. Если вы родились в среду или в этом году день рождения пришелся на среду, вам важно уметь простраивать связи и взаимоотношения с другими людьми. Ищите возможности, обучайтесь, будьте настоящим мастером коммуникаций. И тогда вам все легко и доступно будет», — призывает Никольская.

Четвергом руководит Юпитер. Это, по словам эксперта, самая благоприятная планета Солнечной системы, она всегда дает много и щедро. Поэтому если ваш день рождения пришелся на четверг или так сложилось в этом году, вы обречены на успех! И обращайтесь за помощью к людям вышестоящим, они многому могут научить. Будьте абсолютно открыты, это ваш год!

Пятница управляется Венерой, богиней любви и благосостояния. Если в вашей жизни до сих пор не появился тот самый человек, но в этом году ваш день рождения пришелся на пятницу, у вас есть все шансы создать хороший союз, найти подходящую пару или вдохнуть страсть в отношения со стажем. В этом году вы также сможете хорошо заработать.

Суббота — это день Сатурна, и это хороший день, если ваши амбиции связаны с почетной и ответственной службой стране, наукой, исследованиями. Сатурн даст вам возможность сосредоточиться на важном и отбросить в сторону все лишнее, мешающее главной задаче. Воскресенье — чудесный, яркий день, которым управляет Солнце. Рожденным под конец недели небесное светило дарит пронзительную харизму, и в этот раз она будет очевидна буквально для каждого, кого вы встретите на пути. Не скромничайте, пользуйтесь своим обаянием, самовыражайтесь, не ограничивая себя ни в чем. И тогда весь мир будет у ваших ног!

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