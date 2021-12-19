Какие знаки зодиака ждет повышение и обогащение в 2022 году?

В 2022 году у многих представителей зодиакального круга появится шанс преуспеть в материальном плане. По словам астролога Тианы Атлас, даже ретроградный Меркурий, который вечно вставляет палки в колеса наших планов, в январе, мае и сентябре будет способствовать профессиональному росту — заставит каждого задуматься, научился ли он монетизировать свои знания.

При этом в карьерных делах не обойдется и без некоторой тряски. Одним захочется полностью изменить свою жизнь, и начнут они с работы. Другие почувствуют вдохновение и силы для укрепления позиций в действующей должности. Важно каждый шаг тщательно обдумывать и не принимать поспешных решений.

Под конец 2021-го и в первые полгода 2022-го Близнецам будет сопутствовать удача. Но она не свалится на голову сама, сидеть и ждать бесполезно. Демонстрируйте свои преимущества, берите на себя ответственность, и тогда вас непременно заметят.

Ракам повезет летом. Именно в это время звезды обратят на вас внимание, помогут укрепить деловые связи и наладить новые. Но существует риск перетрудиться — не взваливайте на свои плечи слишком много работы, иначе придете к осени не с повышением, а с истощением.

Овнам и Весам Тиана Атлас советует быть бдительными. Только это поможет не упустить шанс на прорыв, который предоставит судьба. Львам и Водолеям придется маневрировать: как известно, успехи в карьере часто наносят ущерб личной жизни. Ищите баланс, уделяйте время близким, иначе придется делать непростой выбор, пишет dni.ru.

Тельцам и Овнам астролог рекомендует терпеливо бороться с эмоциями, не совершать импульсивных поступков, а планомерно двигаться к цели. Всегда имейте под рукой план Б, иначе окажетесь в западне. Девы, если проявят себя этой зимой и весной, смогут совершить прорыв летом. Благоприятные условия для развития карьеры у этого знака сохранятся до весны 2023 года.

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