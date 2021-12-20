Последствия ЭКО: стоит ли бояться отклонений в поведении ребенка «из пробирки»

В эксклюзивном интервью 5-tv.ru детский психолог Полина Заргарова рассказала, что на самом деле формирует особенности характера малыша.

Все больше женщин решаются завести ребенка с помощью услуги суррогатной матери или процедуры искусственного оплодотворения (ЭКО). Последнее, к слову, оставляет немало страхов у потенциальной мамочки. Ведь женщина не знает наверняка, как выглядел ее донор, кем точно были его родители, какие у него есть привычки и особенностями поведения, и в целом — на кого же будет похож ее малыш?

Специально для 5-tv.ru детский психолог Полина Заргарова рассказала, стоит ли опасаться возможных странностей или отклонений в поведении ребенка «из пробирки».

Психолог успокаивает: есть два важнейших момента, на которые будущей маме стоит обратить внимание. Первое — каждый человек сугубо индивидуален, его поведение уникально. Ведь даже рожденный от мужа ребенок не всегда бывает его совершенной копией.

«Какие-то черты он унаследует от вас, какие-то от мужа, но все равно он уникален. У него будут уникальные поступки, мысли, особенности. Поэтому говорить о том, что, если бы женщина знала человека лично, я бы понимала откуда у ребенка, что берется. Это не всегда так», — говорит специалист.

Второй момент — больше всего влияния на поведение малыша оказывают близкие люди. Мама, бабушка, дедушка, воспитатель в детском саду, учителя. По словам эксперта, именно эти люди и будут формировать особенности характера и манеры ребенка.

«Можно хоть сто раз сказать ребенку, как поступить, но пока вы не начнете показывать это своим поведением, он не возьмет это за правило. Мнение о том, что генетика сильно влияет, честно сказать, преувеличено», — заверила психолог.

Она подчеркнула: ребенок действительно появляется на свет с врожденными особенностями. Их можно как развить, так и оставить в зачаточном состоянии.

«Например, ребенок унаследовал от отца замкнутость, а при этом его мама общительная. Но если он увидит, что мама радушно принимает гостей, что плохого от этого не происходит, видит, какие положительные эмоции это у нее вызывает, тогда замкнутость не получит такого развития», — подытожила Полина Заргарова.

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