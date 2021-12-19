Дело получило новый ход: Жерару Депардье предъявили обвинение в изнасиловании

Французский актер уже три года судится с молодой актрисой.

Французские правоохранители предъявили актеру Жерару Депардье обвинение в изнасиловании. Сообщается, что пострадавшей является 20-летняя актриса, которая приехала в 2018 году к режиссеру домой для «неформальной репетиции пьессы». Об этом пишет Brytfmonline со ссылкой на источники. Факт предъявления обвинений подтверждает и Agence France-Presse.

Как утверждает издание, в деле говорится о двух эпизодах. Девушка приезжала в особняк знаменитого артиста 7 и 13 августа 2018 года. Предположительно, от рук актера пострадала дочь друга Депардье, мечтавшая стать знаменитой актрисой.

Расследование по делу уже проводилось, но в 2019 его закрыли из-за невозможности выяснять обстоятельства произошедшего. А в 2020-м его возобновили. Теперь же предполагаемая жертва подала апелляцию, а Депардье дал показания.

В феврале этого года адвокат актера Эрве Темим подтвердил начатое дело в отношении своего подопечного и выразил сожаление из-за того, что эти сведения стали достоянием общественности. Он добавил, что Депардье полностью отрицает предъявляемые ему обвинения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что актера Криса Нота из «Секса в большом городе» обвинили в изнасилованиях.