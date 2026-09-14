Зеленский отстранил от должности генерального прокурора Украины

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Василиса Власова
Василиса Власова 28 0

Причиной кадровой перестановки стал коррупционный скандал.

Фото: © Getty Images/Anadolu / Contributor; 5-tv.ru

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Глава киевского режима Владимир Зеленский отстранил от должности генерального прокурора страны Руслана Кравченко. Соответствующий указ украинский лидер подписал 14 сентября. 

«В соответствии с частью второй статьи 11 Закона Украины «О правовом режиме военного положения» постановляю: Отстранить Кравченко Руслана Андреевича от должности Генерального прокурора», — говорится в указе, опубликованном на сайте президента Украины. 

Для вступления решения в силу необходима поддержка со стороны парламента, куда уже направлен указ. 

Экс-генпрокурор Руслан Кравченко 14 сентября подписал постановление о подозрении директору Национального антикоррупционного бюро Украины Семену Кривоносу. Главу НАБУ обвиняют в подделке официальных документов и фиктивном усыновлении ребенка для получения амнистии. 

Руслан Кравченко занимал свою должность чуть больше года. Он был назначен на пост генпрокурора в июне 2025-го.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что генеральный прокурор Украины подал в отставку. При этом он заявил, что данную должность используют в качестве инструмента политического противостояния. 

 

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