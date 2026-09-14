Зеленский отстранил от должности генерального прокурора Украины

Глава киевского режима Владимир Зеленский отстранил от должности генерального прокурора страны Руслана Кравченко. Соответствующий указ украинский лидер подписал 14 сентября.

«В соответствии с частью второй статьи 11 Закона Украины «О правовом режиме военного положения» постановляю: Отстранить Кравченко Руслана Андреевича от должности Генерального прокурора», — говорится в указе, опубликованном на сайте президента Украины.

Для вступления решения в силу необходима поддержка со стороны парламента, куда уже направлен указ.

Экс-генпрокурор Руслан Кравченко 14 сентября подписал постановление о подозрении директору Национального антикоррупционного бюро Украины Семену Кривоносу. Главу НАБУ обвиняют в подделке официальных документов и фиктивном усыновлении ребенка для получения амнистии.

Руслан Кравченко занимал свою должность чуть больше года. Он был назначен на пост генпрокурора в июне 2025-го.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что генеральный прокурор Украины подал в отставку. При этом он заявил, что данную должность используют в качестве инструмента политического противостояния.

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