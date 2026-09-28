Исчезнувшая суперземля: в Солнечной системе было девять планет

MNRAS: в Солнечной системе было девять планет

Солнце могло поглотить молодую планету с массой в пять-десять раз больше земной на раннем этапе существования Солнечной системы. К такому теоретическому сценарию пришла группа исследователей под руководством профессора Эгейского университета в Турции Мутлу Йылдыза. Работа опубликована в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Речь идет о гипотетической суперземле, которая могла сформироваться в молодой Солнечной системе, а затем под действием гравитации приблизиться к Солнцу. По расчетам исследователей, после прохождения через внешние слои звезды планета должна была полностью раствориться, оставив при этом заметные следы.

Одним из аргументов в пользу такого сценария стали расхождения между существующими моделями эволюции Солнца и результатами современных исследований.

Авторы работы обратили внимание на небольшие изменения во внутренней структуре звезды, а также на более низкое содержание лития, чем предполагают модели.

Команда Йылдыза попыталась выяснить, как увеличение внешних слоев молодого Солнца могло повлиять на его дальнейшее состояние.

Наиболее подходящим оказался сценарий поглощения суперземли. Согласно модели, после этого значительная часть лития могла переместиться в более глубокие слои звезды, где элемент разрушался быстрее, чем на поверхности.

Предложенная гипотеза также потенциально объясняет отсутствие суперземель в Солнечной системе, несмотря на обнаружение подобных объектов в других планетных системах.

Исследователи подчеркивают, что полученные результаты основаны на моделировании, поэтому сценарий поглощения планеты остается теоретическим.

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