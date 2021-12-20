Ягудин спасался от стресса на «Ледниковом периоде» Загитовой: «Сжимал как губку»

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 1 107

41-летний фигурист не скрывает, что сильно волнуется за участников проекта. Молодая соведущая прощает ему эту слабость.

Ягудин спасался от стресса на «Ледниковом периоде» Загитовой: «Сжимал как губку»

Фото: www.globallookpress / Dmitry Golubovich

На шоу «Ледниковый период» всегда бурлят нешуточные страсти. Причем, касается это не только участников проекта, но и его ведущих. Олимпийский чемпион Алексей Ягудин, к примеру, до сих пор не может забыть своих первых съемок с фигуристкой Алиной Загитовой. Порой стресс достигал такого уровня, что ему, взрослому мужчине, приходилось искать утешения у молоденькой спортсменки.

В интервью изданию «Спорт-Экспресс» Ягудин уточнил, что на первых турах очень сильно переживал за катающихся. Ведь в каждой паре есть человек, который почти не стоял на коньках, а жюри требует исполнять номера повышенной сложности. За жизнь каждого становится страшно! Особенно, если среди прочих есть родная жена.

«Вторую половину (сезона — Прим. ред.) очень мощно провели Татьяна Тотьмянина с Иваном Колесниковым. Если в начале я сжимал Алину Загитову как губку, потому что мне было страшно за них, то сегодня на одной из поддержек я всего лишь сжимал руку. Без разницы здесь — второе, третье, восемнадцатое место — это твоя супруга и хочется, чтобы все было идеально!» — объяснился Алексей Ягудин.

Известно, что в отношениях с Тотьмяниной Ягудин состоит больше десяти лет, однако официально брак селебрити узаконили только в 2016 году. В 2009-м у влюбленных родилась дочь Елизавета, а в 2015-м — наследница Мишель. Оба партнера постоянно участвуют в съемках шоу «Ледниковый период».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Алексей Ягудин раскрыл тайну отношений тиктокера Дани Милохина и фигуристки Евгении Медведевой.

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