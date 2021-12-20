Точка невозврата: сколько и как часто пить, чтобы прослыть алкоголиком

Где проходит черта между пьянством и алкоголизмом? — Нарколог Олег Стеценко в интервью 5-tv.ru классифицировал пьющих людей в зависимости от количества и частоты приема горячительного.

Люди, считающие, что выпивать только по праздникам или в конце рабочей недели — лишь способ расслабиться или поддержать компанию — глубоко ошибаются, не подозревая, что стоят на краю пропасти, откуда нет возврата. Где проходит черта между пьянством и алкоголизмом? — Нарколог Олег Стеценко в эксклюзивном интервью 5-tv.ru назвал классификации пьющих людей в зависимости от количества и частоты приема горячительного.

Различают эпизодическое пьянство, когда происходят редкие случаи захмеления, и систематическое: от двух-трех случаев в месяц до двух-четырех в неделю. При этом принимаемые дозы вина или пива не провоцируют явное опьянение.

Редкие случаи могут перерасти в систематические, а далее — развиться в опасное заболевание — алкоголизм. Главное отличие — пьянство считается вредной привычкой, имеет обратимый сценарий, а алкоголизм принимает хронический характер и ведет к разрушению личности.

Алкоголик — зависим и пьет даже тогда, когда может этого не делать. За пьяницей же еще остается выбор: пить или не пить.

Классификация людей, пьющих алкоголь

Пьянство

Абстинент

Абстинент не очень жалует спиртное и может пригубить, поддаваясь на уговоры выпить «за компанию», им движут социальные мотивы.

Количество — до 100 миллилитров вина

Как часто — два-три раза в год

Случайно пьющий

Удовольствия от выпитого такие люди не ощущают, поэтому небыстро соглашаются на предложение «пропустить рюмашечку». Во время опьянения обычно сохраняется функция контроля и способность рассуждать здраво.

Количество — 50-150 (до 250) миллилитров 40-градусного напитка.

Как часто — от нескольких приемов в год до нескольких приемов в месяц.

Умеренно пьющий

По такому человеку пока не сильно заметно, что он балуется горячительными, которые, однако, уже начинают доставлять ему удовольствие. Сами, скорее всего, себе не нальют.

Количество — 100-250 (до 400) миллилитров 40-градусного напитка.

Как часто — один-четыре раза в месяц.

Систематически пьющий

Доза постепенно нарастает, частично утрачивается и контроль над собственным поведением, начинает формироваться нетрезвый образ жизни.

Количество — 200-300 (до 500) миллилитров 40-градусного напитка

Как часто — один-два раза в неделю.

Привычно пьющий

Спиртное становится основным источником получения удовольствия. Начинает влиять на снижение профессионализма, провоцирует серьезные проблемы в личных отношениях, часто происходит понижение социального статуса. Прямой путь к алкоголизму.

Количество — около 500 миллилитров 40-градусного напитка.

Как часто — более двух-трех раз в неделю.

Алкоголизм

Первую стадию, когда начинается социальная дезадаптация человека, можно вычислить по следующим признакам: часто выпивает, совершает нетипичные действия в нетрезвом состоянии, закладывает или продает/меняет имущество ради очередной бутылки.

На второй стадии происходит формирование похмельного синдрома. Человек уже выработал привычку «тушить» болезненное состояние при помощи единственного и проверенного «лекарства» — дополнительной порции.

«Получив алкоголь, такой человек получает временное облегчение состояния, затем оно ухудшается, и он снова вынужден принять спиртное», — описал врач механизм «ухода» в запой.

Среди такого типа любящих залить за воротник часто встречаются с виду благополучные семьянины, пьющие не переставая несколько дней. Обычно отрезвление наступает, когда заканчиваются деньги или грозит административное наказание. По словам доктора, именно к этой категории относится большая часть любителей сорокаградусной, и на этой стадии алкоголик еще может излечиться от зависимости.

Третья стадия, крайняя и самая опасная, характеризуется поражением внутренних органов, а также мозга, из-за которого нарушаются его когнитивные функции. Человек перестает адекватно соображать, развивается полная деградация личности.

«Это точка невозврата: на этой стадии люди уже не бросают. Человек, как правило, пережил уже несколько „белых горячек“, припадков. Личность утрачена и восстанавливаться нечему», — подытожил нарколог Стеценко.

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