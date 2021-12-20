Точка невозврата: сколько и как часто пить, чтобы прослыть алкоголиком

|
Ника Шумерская
Ника Шумерская Райтер редакции сайта Пятого канала Инстаграм Эксклюзив 2 174

Нарколог Стеценко перечислил стадии пьянства и алкоголизма

Фото, видео: Depositphotos / kmiragaya; 5-tv.ru

Где проходит черта между пьянством и алкоголизмом? — Нарколог Олег Стеценко в интервью 5-tv.ru классифицировал пьющих людей в зависимости от количества и частоты приема горячительного.

Люди, считающие, что выпивать только по праздникам или в конце рабочей недели — лишь способ расслабиться или поддержать компанию — глубоко ошибаются, не подозревая, что стоят на краю пропасти, откуда нет возврата. Где проходит черта между пьянством и алкоголизмом? — Нарколог Олег Стеценко в эксклюзивном интервью 5-tv.ru назвал классификации пьющих людей в зависимости от количества и частоты приема горячительного.

Различают эпизодическое пьянство, когда происходят редкие случаи захмеления, и систематическое: от двух-трех случаев в месяц до двух-четырех в неделю. При этом принимаемые дозы вина или пива не провоцируют явное опьянение.

Редкие случаи могут перерасти в систематические, а далее — развиться в опасное заболевание — алкоголизм. Главное отличие — пьянство считается вредной привычкой, имеет обратимый сценарий, а алкоголизм принимает хронический характер и ведет к разрушению личности.

Алкоголик — зависим и пьет даже тогда, когда может этого не делать. За пьяницей же еще остается выбор: пить или не пить.

Классификация людей, пьющих алкоголь

Пьянство

Абстинент

Абстинент не очень жалует спиртное и может пригубить, поддаваясь на уговоры выпить «за компанию», им движут социальные мотивы.

Количество — до 100 миллилитров вина

Как часто — два-три раза в год

Случайно пьющий

Удовольствия от выпитого такие люди не ощущают, поэтому небыстро соглашаются на предложение «пропустить рюмашечку». Во время опьянения обычно сохраняется функция контроля и способность рассуждать здраво.

Количество — 50-150 (до 250) миллилитров 40-градусного напитка.

Как часто — от нескольких приемов в год до нескольких приемов в месяц.

Умеренно пьющий

По такому человеку пока не сильно заметно, что он балуется горячительными, которые, однако, уже начинают доставлять ему удовольствие. Сами, скорее всего, себе не нальют.

Количество — 100-250 (до 400) миллилитров 40-градусного напитка.

Как часто — один-четыре раза в месяц.

Систематически пьющий

Доза постепенно нарастает, частично утрачивается и контроль над собственным поведением, начинает формироваться нетрезвый образ жизни.

Количество — 200-300 (до 500) миллилитров 40-градусного напитка

Как часто — один-два раза в неделю.

Привычно пьющий

Спиртное становится основным источником получения удовольствия. Начинает влиять на снижение профессионализма, провоцирует серьезные проблемы в личных отношениях, часто происходит понижение социального статуса. Прямой путь к алкоголизму.

Количество — около 500 миллилитров 40-градусного напитка.

Как часто — более двух-трех раз в неделю.

Алкоголизм

Первую стадию, когда начинается социальная дезадаптация человека, можно вычислить по следующим признакам: часто выпивает, совершает нетипичные действия в нетрезвом состоянии, закладывает или продает/меняет имущество ради очередной бутылки.

На второй стадии происходит формирование похмельного синдрома. Человек уже выработал привычку «тушить» болезненное состояние при помощи единственного и проверенного «лекарства» — дополнительной порции.

«Получив алкоголь, такой человек получает временное облегчение состояния, затем оно ухудшается, и он снова вынужден принять спиртное», — описал врач механизм «ухода» в запой.

Среди такого типа любящих залить за воротник часто встречаются с виду благополучные семьянины, пьющие не переставая несколько дней. Обычно отрезвление наступает, когда заканчиваются деньги или грозит административное наказание. По словам доктора, именно к этой категории относится большая часть любителей сорокаградусной, и на этой стадии алкоголик еще может излечиться от зависимости.

Третья стадия, крайняя и самая опасная, характеризуется поражением внутренних органов, а также мозга, из-за которого нарушаются его когнитивные функции. Человек перестает адекватно соображать, развивается полная деградация личности.

«Это точка невозврата: на этой стадии люди уже не бросают. Человек, как правило, пережил уже несколько „белых горячек“, припадков. Личность утрачена и восстанавливаться нечему», — подытожил нарколог Стеценко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему у любительниц спиртного — говорящая внешность и как таких распознать по их «винному лицу».

-13° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
74.29
0.56 83.62
0.12
Ты меня пугаешь: от женщин какого знака зодиака отворачиваются мужчины

Последние новости

18:52
Какое платье подобрать для новогодней вечеринки 2022 года, чтобы угодить Тигру
18:45
Эксперты обсудили возможности профориентирования студентов в Россиии
18:41
Финалистов конкурса «Лидеры России» назвали в Центральном федеральном округе
18:41
Депутат Хамзаев предложил штрафовать футболистов за плохую игру в сборной
18:30
Лишиться ног ради моды: невролог рассказал об опасности коротких брюк зимой
18:29
Обвиняемые по делу «калининградских врачей» останутся в СИЗО

Сейчас читают

Таблица совместимости по знаку зодиака: с кем лучше заводить детей
Идеальная совместимость: Какие знаки зодиака будут любить друг друга всю жизнь
Жорин раскрыл предысторию скандала из-за видео со свадьбы дочери «золотой судьи»
Как же с тобой тяжело: Кто из знаков зодиака имеет самый сложный характер

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год