«Винное лицо»: почему у любительниц спиртного — говорящая внешность и как таких распознать

|
Наталья Григорьевская
Наталья Григорьевская Наталья Григорьевская Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 1 523

Дерматолог Баллирано оценила влияние алкоголя на внешность женщин

Фото, видео: Depositphotos / creatista; 5-tv.ru

В интервью 5-tv.ru врач Татьяна Баллирано объяснила, какие следы на лице и изменения в фигуре выдадут склонную к алкоголизму женщину.

Некоторые вредные привычки вызывают преждевременное старение, сильно отражаясь на внешности. Любительниц спиртного можно легко вычислить по «винному лицу», а также изменениям в фигуре. Признаки склонной к алкоголизму женщине в беседе с 5-tv.ru перечислила дерматолог-косметолог, специалист лазерной хирургии Татьяна Баллирано.

Если говорить о «винном лице», то речь не идет об употребляющих один-два бокала спиртного напитка в месяц, а о любительницах регулярно — 2 раза в неделю — потягивать вино по выходным и в праздники. По мнению врача, крепость напитка не играет большой роли, свой «выход» на лицо находят как водка, так и пиво.

Вино или рюмка водки на столе: что о человеке расскажет алкоголь, который он выбирает

Таких женщин, по мнению дерматолога-косметолога, видно сразу: у выпивающих дам — следы налицо. Несмотря на стройную фигуру, идет диссонанс с верхней частью туловища, об их зависимости говорит характерная внешность.

«Крупное одутловатое, отечное лицо, а также серый землистый цвет лица с выраженным красным рисунком купероза выдают женщину. У нее тяжелые, набрякшие веки, достаточно выражены брыли и глубокие носогубные складки. Мешки под глазами — частый их спутник», — описала косметолог «винное лицо».

Кроме утраты четких контуров, есть и другие следы присутствия алкоголя: он обезвоживает кожу, которая у его «жертв» покрывается мелкими морщинками, около глаз проступают гусиные лапки. Сахар, содержащийся в спиртном в немалых количествах, провоцирует разрушение коллагена, ослабляются лицевые мышцы, появляются расширенные поры. Еще один характерный признак — выраженные морщины в межбровной зоне.

Такая симптоматика объясняется тем, что употребление алкоголя вызывает системные изменения в организме человека, оказывая влияние не только на кожу и близкие к ней сосуды, но и воздействуя на внутренние органы, такие как печень и почки, вызывает нарушения обмена веществ.

Чтобы справиться с явной «печатью» вина на лице, придется прибегнуть к «тяжелой артиллерии» — многочисленным достижениям косметологической индустрии. Ручной и аппаратный массаж, плазмотерапия, фотоомоложение, различные пилинги, микротоковая и мезотерапия помогут «стереть» добавленные годы, но потребуют значительных финансовых издержек.

Самый простой и эффективный способ избавиться от «винного лица» — взять курс на здоровый образ жизни.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как по кругам под глазами определить болезни.

-16° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 84%
73.61
0.01 83.12
-0.22
ТОП-15 зодиакальных пар, чьи отношения заканчиваются катастрофой

Последние новости

19:14
Ани Лорак высмеяла мужской маникюр после бьюти-процедур Галкина и Баскова
18:54
В МИД рассказали о совместной с США работе над альтернативой ДСНВ
18:49
Возлюбленная экс-депутата Латышева прокомментировала видео про котлеты и деньги
18:44
Отказалась от карьеры ради любви: как живет жена Григория Лепса Анна Шаплыкова
18:33
ТОП-18 самых ожидаемых сериалов 2022 года
18:30
Российский Су-30 перехватил самолет-разведчик Р-8А ВМС США над Черным морем

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 декабря, для всех знаков зодиака
Притягивают бедность: Что нельзя делать с деньгами, чтобы не лишиться состояния
ТОП-5 знаков зодиака женщин с ужасным характером
Полицейским разрешили вскрывать автомобили и входить в дома

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

С QR-кодом по жизни: где получить и как регулируется законодательно
Минпросвещения РФ обновит правила русского языка
Астропрогноз: Какие опасности перевернут жизнь в ноябре 2021
Как по дате рождения узнать кто ты из египетского гороскопа