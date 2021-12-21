Амур промахнулся: рейтинг разбитых сердец среди знаков зодиака

Любит — не любит? — Зачем гадать, если звезды уже распорядились самым главным чувством во Вселенной, распределив любовь, увы, отнюдь непропорционально между знаками зодиака. Проверьте свое место в рейтинге разбитых сердец.

12 место — Весы

Покровительница знака — планета Венера — щедро одарила своих подопечных счастьем и везеньем в любви. Весы обладают особым искусством очаровывать нужного им человека, влюбляя в себя самых интересных представителей человечества. Их секрет, который может взять каждый себе на вооружение — способность разглядеть в спутнике что-то хорошее, а это, согласитесь, сильно упрощает жизнь всем.

11 место — Стрелец

Стрельцы сами по себе влюбчивы и порой легковерны. Конечно, они могут попасться на чью-то удочку, но когда сами ищут любовь, то процесс проходит легко и непринужденно. А хитреца Стрелец быстро разоблачит, заслужив репутацию не только искателя авантюр, но и борца за честные и справедливые отношения.

10 место — Телец

Конечно, Тельцы не на первом месте среди везунчиков любви, хотя, как и у Весов, их планета — Венера, но изрядную порцию нежности и романтизма они все же успели себе отхватить. Помогает на любовном фронте и их энергичность от природы, а интуиция приводит к тому, что одинокими Тельцы уж точно не останутся.

9 место — Дева

Девы достаточно привередливы, поэтому даже присущее им везение редко способствует нахождению интересного партнера. Впрочем, очень часто Девы просто не замечают знаки внимания, обращенные в свою сторону, часто упуская вполне достойные варианты. Но беспокоиться не стоит: принца на белом коне или Грея с алыми парусами они точно не упустят.

8 место — Овен

Если Овны наметили себе жертву, то уверенно и целеустремленно идут к своей цели, добивая особого расположения в любви. Но они часто ошибаются в реальных качествах возлюбленного, зачастую приписывая ему идеальные черты. Отсюда и разочарование, однако Овны не очень долго страдают: природная отходчивость помогает им быстро переключаться на другой объект.

7 место — Рыбы

Рыбы часто становятся жертвами любителей поманипулировать чувствами, они их просто притягивают. Но стоит им осознать свое незавидное положение и начать жаловаться на несправедливость, как избранник начинает извиняться, и ему тут же все прощается. Избавиться от токсичных отношений Рыбы могут, только если их довести до точки.

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6 место — Козерог

Трезвый и рациональный подход обычно быстро охлаждает разгоревшийся было пыл возлюбленного, лишая земной знак возможности быть по-настоящему счастливым в любви.

5 место — Рак

Найти единственного и неповторимого — цель их жизни, а потому часто потенциальные женихи проходят мимо только потому, что привередливые Раки посчитали их недостаточно достойными. А вот проходимцы к ним просто липнут, поэтому Ракам нужно быть всегда начеку, чтобы не сильно обжечься в пламени любви.

4 место — Лев

Львы обожают находиться в центре внимания, стараясь принимать все комплименты от воздыхателей, а потому часто пропускают настоящую любовь. Им стоит более тщательно подходить к выбору единственного.

3 место — Водолей

Водолеи часто стараются идти напролом, в том числе и в сфере любви, что не всегда срабатывает должным образом. При этом они часто умудряются выбирать не тех, с кем могли бы обрести истинное счастье. Им стоит немного расслабиться и направить свою энергию в другое жизненное русло.

2 место — Близнецы

Близнецы распыляют свой пыл на другие дела — путешествия, друзей, хобби, работу, сбегая от серьезных взаимоотношений: они не готовы к ним, причем всю жизнь. На самом деле, нельзя сказать, что им не везет в любви, просто им нужно до нее «созреть».

1 место — Скорпион

Самый сексуальный и привлекательный знак зодиака оказался в аутсайдерах. Несмотря на то, что соблазнение жертвы — дело привычное и достаточно легкое, в союзе он несчастен. Причем часто бывает виноват сам, мучая партнера давлением со всех сторон. Под обрушительным натиском спутник или спутница сбегает, оставляя Скорпиона ни с чем. Который, недолго думая, отправляется на следующую охоту.

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