В Ленобласти 4-летняя девочка жила несколько дней в квартире с мертвой матерью

Четырехлетнюю девочку и ее мертвую мать обнаружили в запертой квартире в Ленинградской области. По данным 5-tv.ru, в жутких условиях малышка прожила минимум три дня.

Как удалось выяснить, ЧП произошло в поселке Каменка Выборгского района. Знакомый погибшей женщины — Елены — обратился в полицию поздно вечером 16 декабря. Мужчина сообщил, что в последний раз связывался с несчастной 14 декабря: ему позвонили случайно — на фоне было четко слышно, как плакал ребенок. После этого Елена перестала выходить на связь.

17 декабря полицейские вскрыли квартиру, где проживала женщина с ребенком. Внутри обнаружили маленькую девочку и бездыханное тело Елены. Известно, что следов насильственной смерти найдено не было. Но по некоторым данным, в последнее время женщина жаловалась на боли в горле, а также инфекционный миокардит. Тело умершей отправили в морг, а ребенка немедленно доставили в одну из больниц Выборга.

«Елена была девушка адекватная, добрая. <…> Честно, не знаю (что ела и пила девочка — Прим. ред.), но она была самостоятельная. Мама воспитывала ее одна, родственников нет в живых», — прокомментировал трагедию заявитель в эксклюзивном интервью 5-tv.ru.

По факту случившегося инициировали проверку. Согласно последним данным, угрозы жизни и здоровья малышки нет. Ее состояние оценивается как удовлетворительное. Органы опеки и попечительства решают вопрос с будущим местом проживания девочки.

В ходе допроса одна из соседок семьи сказала, что покойная проживала одна — отца ребенка там никто не видел, как и других родственников. Никто не замечал, чтобы Елена злоупотребляла алкоголем и вела распутный образ жизни, однако в ее квартире были антисанитарные условия. В заключение допрошенная уточнила, что умершая трудилась в службе такси.

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