Завелись с зажигалки: Что грозит злоумышленникам, избившим фигуриста Соловьева

Сейчас спортсмен находится в больнице в состоянии средней степени тяжести.

Состояние фигуриста Дмитрия Соловьева оценивают как средней тяжести, он в боткинской больнице под капельницей в отделении нейрохирургии. У олимпийского чемпиона травмы головы после избиения в москве у караоке клуба. Дмитрий вступился за свою девушку, тоже известную спортсменку Анну Сидорову, которой нагрубили трое молодых парней.

Хронологию конфликта восстановил Линар Гинатуллин.

18-летний мальчишка, явно «разгоряченный» алкоголем, учит жизни 32-летнего олимпийского чемпиона. Только судя по видео, не по-мужски поступает как раз компания этого парня, когда они толпой набрасываются на одного.

Хорошо видно, что спортсмен абсолютно трезв и спокойно пытается урезонить агрессивных молодых людей. В ответ его начинают избивать. После избиения олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев с сотрясением мозга и многочисленными ушибами попал в нейрохирургическое отделение Боткинской больницы. Он и его гражданская жена двукратная чемпионка Европы по керлингу Анна Сидорова даже не представляли, что именно так закончится день рождения керлинга, которое они с друзьями отмечали в караоке-клубе.

«Собиралсиь уходить домой, я с этими подругами вышла чуть раньше. Там стояли трое парней, они курили. Моя подруга попросила зажигалку. Они начали что-то говорить невнятное, я не сильно хотела слушать, потому что было понятно, что эти парни странно настроены», — рассказала Анна Сидорова.

В этот момент из клуба вышел Дмитрий. Он культурно попросил молодых людей повежливее обращаться к девушкам, чем только раззадорил пьяную толпу.

«Завязалась перепалка, они были настолько пьяные, что не понимали, что говорят, спровоцировали ситуацию, довели до драки специально», — поделилась менеджер Соловьева Елена Болотова.

Молодые люди не испугались и даже не пытались прятаться от камер видеонаблюдения. Но самое интересное, что охрана караоке-клуба наблюдала за происходящим. Но никак не реагировала. Администрация клуба не смогла нам ответить на этот вопрос и только разводила руками.

Дмитрий Соловьев известен по выступлениям в танцах на льду в паре с Екатериной Бобровой. Они стали олимпийскими чемпионами в 2014 году в Сочи, а на соревнованиях в Пхенчхане выиграли серебро. Друзья, рассказывают, что Дмитрий никогда не участвовал в драках и всегда старался решить проблемы дипломатично. Российский боксер Дмитрий Кудряшов знает, как определить реальную агрессию.

«Сказать, что подготовленные эти ребята, по видео нельзя. Но то что они агрессивные и то, что Дмитрий был не готов к атаке. Видимо, надеялся решить мирно всею. Это да», — отметил боксер.

Похожая история произошла с другим олимпийским чемпионом Сочи, казахским фигуристом Денисом Теном. Он три года назад пытался остановить злоумышленников, которые снимали зеркала с его автомобиля. Но в ответ получил удар ножом и умер от потери крови. Коллеги Соловьева по фигурному катанию поражены случившемуся. В оставшиеся дни до Нового года он должен был подарить зрителям праздник вместе с Алиной Загитовой.

Дмитрий работает команде олимпийской чемпионки Татьяны Навки. Она уже отреагировала на эту историю у себя в социальных сетях. Татьяна надеется, что он быстро поправится и сможет продолжить участие в шоу. А нападавшие понесут заслуженное наказание. Пока на них только составили административные протоколы за мелкое хулиганство. За что им грозит до 15 суток ареста. Не исключено, что дело будет переквалифицировано в уголовное.