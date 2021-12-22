Как побороть критичность и добавить романтики мальчику-Деве, дав ему красивое имя

Дева — замечательный, но в большей степени недооцененный знак зодиака, незаслуженно критикуемый за излишнюю сухость, занудство и практичность. Как искоренить недостатки и усилить лучшие качества малыша-Девы, родившегося с 23 августа по 23 сентября, в беседе с 5-tv.ru рассказала астролог и экстрасенс Светлана Проскурякова.

«На самом деле, родившиеся под знаком Девы, — это настоящая „соль Земли“: они умны, практичны и исполнительны, это самые лучшие работники», — охарактеризовала астролог знак земной стихии.

На поведение и судьбу Дев оказывает сильное влияние Меркурий, и мужчины, появившиеся на свет под этим знаком, становятся детьми Меркурия. Планета благотворно влияет на своих любимчиков, наделяя их очень высоким интеллектом. Они прекрасно воспринимают новую информацию и, более того, прекрасно умеют с ней работать.

Однако, для полного счастья, мальчиков-Дев стоит называть определенными именами, чтобы смягчить их главный недостаток — чрезмерную критичность, которая вызвана слабыми аспектами Нептуна и Венеры. Недостаток внимания со стороны планеты, отвечающей за любовь и гармонию, превращает мужчин-Дев в «сухарей», лишенных романтики.

«Мальчикам-Девам подходят имена длинные и мелодичные: Виталий, Иннокентий, Константин, Дмитрий. А имена короткие, резкие и тяжелые для мальчиков-Дев противопоказаны: из-за них критичность как недостаток Девы становится чрезмерной», — резюмировала экстрасенс.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как назвать девочку-Деву, чтобы она сохранила женственность.