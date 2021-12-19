Как назвать девочку-Деву, чтобы она сохранила женственность

Есть мнение, что имя способно оказывать большое влияние на судьбу. Его звучание, значение и восприятие неотделимо от носителя: оно воздействует на поведение, мышление и даже обуславливает поступки. В древности и вовсе детям давали двойные имена, чтобы скрыть настоящее от злых духов. Астрологи уверены: правильно подобранное для малыша имя способно наделить его теми качествами, которые обязательно сделают его счастливым.

В эксклюзивном интервью 5-tv.ru астролог и экстрасенс Светлана Проскурякова поделилась секретными именами, которые помогут девочке, рожденной под знаком Девы, сохранить женственность.

«В этом знаке самая сильная планета — Меркурий, а самые слабые — Венера и Нептун. И такое влияние планет делает девочек очень умными, практичными, совершенно неромантичными и очень склонными критиковать. Но жизнь этих девочек может сложиться счастливо, если их правильно назвать», — говорит эксперт.

По словам Проскуряковой, девочкам-Девам подходят имена короткие, мягкие и нежные. Желательно чтобы они содержали букву Н.

«Яна, Анна, Нина, Инна — эти имена подходят им больше всего. А вот имена резкие и звучные, с буквами Р и Д делают Дев слишком прагматичными и приземленными», — предостерегла она.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как при помощи имени осчастливить девочку-Рыбу.