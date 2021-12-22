Свобода важнее? ТОП-3 причин, почему женатые не носят кольца

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Наталья Григорьевская
Наталья Григорьевская Наталья Григорьевская Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 2 232

Психолог Литвиненко объяснил отсутствие обручального кольца на пальцах женатых мужчин

Фото, видео: Depositphotos / HayDmitriy; 5-tv.ru

По мнению психолога Литвиненко, свадебный аксессуар не является гарантом верности мужчины.

Залог успешного брака — обручальное кольцо? Расписываясь, влюбленные пары закрепляют свадебный союз кольцами, подтверждая истинную силу намерений и собираясь хранить верность друг другу. Однако не всегда символ любви остается на безымянном пальце, и женатые либо перестают носить кольцо, либо вовсе отказываются от него. По мнению психолога Филиппа Литвиненко, которое он высказал в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru, свадебный аксессуар не является гарантом верности мужчины.

Почему женатые мужчины не носят кольца:

Причина № 1

Принципиально не любит украшения

«Так бывает у некоторых мужчин», — пояснил психолог.

Причина № 2

Мешает на работе

Вторая причина связана со спецификой профессиональной деятельности благоверного: если он спортсмен или автомеханик, то кольцо действительно может служить помехой при выполнении работы.

Причина № 3

Считает себя свободным

Самая интересная и не столь очевидная причина, на взгляд специалиста в области отношений, — психологическая. Даже имея статус женатого, не утратив любви к семье и жене и храня ей верность, мужчина не носит кольца, потому что считает себя свободным.

«Кольцо — это атрибут, показывающий ограничения степеней свободы мужчины. Очевидно, что у женатого человека меньше степеней свободы, чем у неженатого и ему неприятно показывать это и признавать, поэтому он избегает носить кольцо», — заявил психолог и добавил, что при этом сам виновник женского переполоха может названную причину не осознавать.

На вопрос, почему мужчина снял свадебное украшение, он найдет банальную отговорку, придумав ее на ходу.

Как утверждает эксперт, в этом нет ничего страшного и опасного для брака: просто такому мужчине свобода важнее, чем другим женатым.

«Поверьте, если он захочет изменить, то кольцо ему не помешает, а если он успешный, яркий и заметный мужчина, то и многих женщин кольцо совсем не отпугнет», — отметил специалист.

Литвиненко подчеркнул, что надежность брака гарантируют не кольца, а то, как женщина управляет отношениями. Если представительницы прекрасного пола не освоят семейные премудрости, то отношения грозят зайти в тупик, и тогда будут складываться так, как выгодно и удобно мужчине.

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