Устройте свидание! Китайский совет дня на четверг, 23 декабря

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Татьяна Бендзь
Татьяна Бендзь Автор прогнозов Бацзы 1 394

Затевать новые проекты сегодня не стоит — лучше завершить старые дела.

Устройте свидание! Китайский совет дня на четверг, 23 декабря

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь (Tanya Bendz), основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» в четверг, 23 декабря?

Четверг принесет новогоднее приподнятое настроение. Смело и решительно продолжайте делать дела, начатые в среду – покупайте подарки и наряжайте дом.        

Совсем не надо в четверг заниматься бизнесом, брать кредиты, начинать новые проекты, покупать имущество, переезжать и затевать ремонты.

Если елка наряжена, а подарки уже куплены, устройте романтическое свидание или душевную встречу с друзьями. Сто процентов – отлично пройдет! 

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.

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Относительная влажность 72%
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-0.43 83.12
-0.03
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