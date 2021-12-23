Устройте свидание! Китайский совет дня на четверг, 23 декабря
Затевать новые проекты сегодня не стоит — лучше завершить старые дела.
Фото: 5-tv.ru
5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь (Tanya Bendz), основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» в четверг, 23 декабря?
Четверг принесет новогоднее приподнятое настроение. Смело и решительно продолжайте делать дела, начатые в среду – покупайте подарки и наряжайте дом.
Совсем не надо в четверг заниматься бизнесом, брать кредиты, начинать новые проекты, покупать имущество, переезжать и затевать ремонты.
Если елка наряжена, а подарки уже куплены, устройте романтическое свидание или душевную встречу с друзьями. Сто процентов – отлично пройдет!
Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.
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