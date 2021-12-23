Салтыкова заявила, что ее бывшему мужу не интересны «порядочные женщины»

Певица Ирина Салтыкова откровенно рассказала об отношениях своего бывшего мужа — в эфире YouTube-шоу «Алена, блин!» знаменитость уличила нынешнюю супругу Виктора Салтыкова Ирину Метлину в супружеской неверности.

Салтыков и Метлина вместе уже 26 лет и успели обзавестись двумя детьми — разница в возрасте в 12 лет их совсем не смущает. Но Салтыкова уверена — дело в том, что молодая красавица получает удовольствие на стороне.

«Она вообще скромница. У нее надо поучиться. Он не женился на ней очень долго. Боялся, наверное, что-то материального опять. Он женился на ней десять лет назад. А до этого они жили без росписи. Когда она изменила, тогда он и женился на ней», — шокировала певица.

www.globallookpress.com / Natalia Shakhanova

Оказалось, что и сам музыкант знал об изменах — более того, проговорился о них в интервью!

«Причем он об этом случайно в каком-то интервью сказал. Я подумала: „Вот молодец, Ирка“. А до этого она жила с Назаровым из его коллектива. Поэтому порядочные женщины, как я, ему не нужны», — добила зрителей шоу Ирина Салтыкова.

Бывшему мужу в интервью было уделено порядочно времени — да и «война интервью» для бывших супругов давно стала нормой. То одно издание напишет о том, что Салтыков избивал жену, то другое обвинит певицу в расцарапывании лица мужа… В одном из последних интервью музыкант обвинил бывшую в лжи, призвав не верить всему, что она говорит. Салтыкова предположила, что на это его, возможно, провоцируют чувства, оставшиеся до сих пор. Впрочем, бывшие супруги не общаются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об элитной недвижимости, принадлежащей Ирине Салтыковой.