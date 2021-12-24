Богатые тоже плачут? Почему после развода миллиардер Лепс ютится в гостевой

Воспевающий «рюмку водки на столе» приобрел для жены и дочки внушительную недвижимость и авто.

Заслуженный артист России Григорий Лепс в 59 лет внезапно, после 20 лет относительно благополучного брака, развелся с красавицей Анной Шаплыковой, матерью их троих совместных детей.

СМИ попытались подсчитать, какое состояние могла скопить семья знаменитости: по предварительным оценкам сайта KP.RU, материальных ценностей скопилось на сумму не менее одного миллиарда рублей.

Григорий Лепс

Артист, вероятнее всего, «заработал» около 850 миллионов рублей.

Среди самых ценных активов певца — два соседних особняка, стилизованных под буддийские пагоды, они построены в элитном подмосковном поселке «Третья Охота» на Новой Риге, где лес и выход к озеру — буквально рукой подать, а на участке построен огромный бассейн. В роскошное комфортное место семья Лепса переехала шесть лет назад. При этом одно трехэтажное здание задумывалось как жилое: в нем 17 спальных комнат и множество ванных, в том числе особая, музейная, где хранятся старинные иконы из коллекции артиста. Второй особняк- продюсерский центр с собственной студией звукозаписи, столовой, а также помещений для проведения репетиций и поддержания физической формы: танцевальный и спортивный залы. Имеется и мини-отель, в этих гостевых комнатах и поселился Григорий после развода и раздела недвижимости.

Недвижимость в коттеджном поселке оценивается приблизительно в 600 миллионов рублей, а если приплюсовать две квартиры в центре Москвы, землю и шесть дорогих автомобилей, его богатство может дойти до 850 миллионов и выше.

YouTube / Yury Ryabokon

Анна Шаплыкова

от 400 миллионов рублей

На супруге числится оформленная Лепсом столичная квартира площадью 300 квадратных метров стоимостью около 300 миллионов, а также ей принадлежат три авто.

Дети Лепса и Шаплыковой

от 100 миллионов рублей

У пары — трое наследников, младшему сыну 11 лет, а дочерям Николь и Еве — по 14 и 19 лет соответственно. Пока богатой невестой собственности может считаться только старшая — у нее две квартиры на западе Москвы и Mercedes-Benz.

Как Лепс заработал миллиард?

Кроме профессиональной певческой деятельности, Григорий Лепс занимается бизнесом, являясь владельцем несколько фирм: от убыточного продюсерского центра до достаточно успешного ювелирного дома «GL Jewelry», который при разделе имущества достался бывшей жене. Известно, что артист зарабатывает в основном на пении: Лепс — популярный музыкант, за выступление которого почитатели его таланта и репертуара готовы выкладывать немалые деньги. Известно, что пригласить Григория на вечеринку будет стоить в районе 10 миллионов рублей, а на новый год гонорар и вовсе возрастает на 50%, доходя до 15 миллионов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему «рюмка водки на столе» лишила Лепса счастливой жизни.