Дары небес и точка невозврата: почему «рюмка водки на столе» лишила Лепса счастливой жизни

Таролог Абравитова предположила, что в жизни артиста наступила черная полоса.

Заслуженный артист России Григорий Лепс в 59 лет неожиданно для всех, после 20 лет благополучного на первый взгляд брака, развелся с красавицей Анной, мамой их трех совместных детей. Поклонники обеспокоились внешним видом кумира, предположив, что проблемы с физическим и психическим здоровьем отражаются на его лице. В интервью 5-tv.ru таролог объяснила, что происходит с кумиром миллионов.

«В жизни Григория Лепса идет черная полоса», — заявила Марианна Абравитова.

Согласно разложенным провидицей картам таро, нельзя быть всегда на волне успеха: есть взлеты и есть падения. Пертурбации в судьбе знаменитости начались не вчера, а длятся практически целый год, причем имеют негативную тенденцию только раскручиваться и предсказать, когда им придет конец, пока не представляется возможным, полагает таролог.

По ее мнению, карма Лепса вогнала его в невезучий период. Но Григорий, уверена таролог, настолько привык к успеху, что смену полосы с белой на черную воспринимает «совершенно неадекватно, не веря, что так может быть в его жизни». Неумение принимать данное и «включило» Лепса в закрытую когда-то для него алкогольную программу.

«Если бы не было у Григория Лепса погружения в алкоголь на этой достаточно трудной периодичности его кармы, то конечно, он бы с такой скоростью и с таким вектором на ухудшение не проходил бы сейчас этот путь. Я вижу точки невозврата, невозврата к прежнему успеху и условно выровнявшемуся здоровью», — объяснила Абравитова.

Она добавила, что самый яркий успех и взлеты Григория Лепса остались в прошлом. Однако не стоит исключать и прихода позитивных изменений, благодаря врачам и друзьям, а также кругу доброжелателей проявятся силы, которые смогут ему помочь.

Алкоголь помешал прожить Лепсу именно свою жизнь, бог дал ему очень много: и харизму, и талант, и энергетику, и много любви было в его жизни, а также славы и успеха.

«Если бы не вещества, которые он употреблял в больших количествах и которые разрушили его здоровье, психику и социальные связи, то это была бы великолепная жизнь — настолько она была заряжена на успех. Очень жаль, что Григорий не воспользовался теми дарами небес, которые были ему предоставлены», — подытожила Абравитова.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, главная сваха страны Сябитова оценила шансы Лепса снова жениться.