Врач рассказала, о каких заболеваниях говорит тяга к сладкому и соленому

Человеческий организм — шедевр природы, все в нем находится в удивительной гармонии. Именно поэтому любые проблемы со здоровьем сразу вызывают какую-либо реакцию — но важно знать, на что обращать внимание. Увлечение сладостями, обычно, не вызывает подозрений — кто же не любит вкусненькое? Да и на соленое находятся любители. На самом деле, чрезмерное увлечение такими продуктами может быть сигналом серьезных заболеваний — в эксклюзивном интервью 5-tv.ru терапевт-гастроэнтеролог Елена Тюльпина объяснила, каких именно.

«Нашему организму нужны и углеводы — сахара, и соль — в небольшом количестве. Без этих веществ многие биохимические процессы в нашем организме будут нарушены. Другое дело, что эти вещества должны поступать в небольшом количестве», — подчеркнула врач.

Тяга к сладкому может быть обусловлена нарушением пищевого поведения — например, дефицитом белка. В этом случае достаточно всего лишь скорректировать режим питания. Но это позитивный сценарий — желание скушать что-нибудь сладкое может означать и патологическое состояние. Дисбактериоз, нарушение микрофлоры кишечника, даже разрастание в ЖКТ определенного вида криба — кандидоз, при каждом из этих состояний организм потребует сахара. Даже при дефиците хрома, ванадия или магния вам может хотеться съесть вот ту вкусную шоколадку.

«В этой ситуации необходимо обратиться к врачу, провести дообследование для уточнения диагноза и определиться с дальнейшей тактикой. Если вовремя не обратиться к врачу, то вполне возможно развитие более серьезных заболеваний — инсулин-резистентность, ожирение, сахарный диабет и другие состояние, которые приведут к потере качества жизни», — предостерегла Тюльпина.

А вот тяга к соленому — не обязательно признак беременности. Это, кстати, стереотип — совершенно не обязательно будущей маме захочется кушать соленые огурцы. Но задуматься, если вас вдруг «потянуло», стоит — возможно, вы употребляете слишком много соли в течение дня, и ваши рецепторы притупились.

«Тяга к соленому может возникать также при обезвоживании — если мы пьем недостаточное количество воды, а эта вода нужна нашему организму для обеспечения своих биохимических процессов, он может потребовать соль, потому что соль задерживает жидкость в организме, не дает ей уходить», — объяснила врач.

Желание съесть соленое возникает и при патологиях — в первую очередь, при заболеваниях надпочечников. Выработка кортизола в организме снижается — и это очень серьезно.

«При повышенной тяге к соленому нужно также обязательно обратиться к врачу, вовремя провести дообследование и установить диагноз и определиться с правильной тактикой», — порекомендовала Тюльпина.

Но и совсем отказываться от соли нельзя — это может навредить даже сильнее. Впрочем, это будет сложно претворить в жизнь — мы получаем соль из многих продуктов, например, хлеба. Но вот за солью, которые мы добавляем в блюдо, лучше следить — рекомендованная суточная норма составляет четыре-пять граммов.

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