Разрушают друг друга: ТОП-3 пары знаков зодиака, которые неизбежно расстанутся

Психологам уже давно известно об этапах любовных взаимоотношений. Поначалу это страсть, гармония, понимание. Но чем дольше люди вместе, тем больше каждый начинает замечать недостатки другого. И либо пара путем переговоров преодолеет кризис, либо навсегда расстанется. Однако астрологи категоричнее психологов. По их мнению, есть некоторые знаки зодиака, которым изначально лучше избегать друг друга, чтобы в последствие не превратиться из возлюбленных в злейших врагов. Астрологи выделили три пары знаков зодиака, которые, возможно, расстанутся в 2022 году.

Телец и Весы

Тельцы — импульсивные личности, спешащие вперед и поскорее желающие получить от жизни все. А Весы наоборот — спокойные, любящие тишину и гармонию, живущие по четкому плану. Потому, когда в жизни Весов появляется Телец, у них жизнь превращается в хаос и беспорядок, который они терпеть не могут. И если в начале отношений Весы спокойно могут закрыть глаза на темперамент партнера из-за преобладающей страсти в отношениях, то со временем им становится тяжело, как и наоборот — с прагматичными тихонями жизнь превращается в день сурка, пишет WMJ.ru.

Лев и Водолей

Решительность, благополучие и настрой на карьеру — вот, что объединяет Львов и Водолеев. На этом, пожалуй, все. Огненный знак зодиака любит быть в центре внимания, на виду в то время, как представитель стихии Воздуха желает вести более закрытый образ жизни. Такой разный поход к жизни двух уверенных и успешных людей рано или поздно станет просто невыносимым.

Скорпион и Стрелец

Легкомысленные Стрельцы, сами того не подозревая, могут задеть обидчивых Скорпионов, которые обязательно за это отомстят. По словам астрологов, эти знаки зодиака — полные противоположности. У них разные представления о жизни, ориентиры. Потому, когда влюбленность поутихнет, они поймут — вместе быть им не суждено.

Ранее 5-tv.ru назвал ТОП-5 знаков зодиака, которые боятся произнести эту фразу.