Разрушают друг друга: ТОП-3 пары знаков зодиака, которые неизбежно расстанутся

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 1 544

Астрологи уверены: даже если между этими представителями зодиакального круга сильные чувства, их союз обречен.

Разрушают друг друга: ТОП-3 пары знаков зодиака, которые неизбежно расстанутся

Фото: Depositphotos / IgorVetushko

Психологам уже давно известно об этапах любовных взаимоотношений. Поначалу это страсть, гармония, понимание. Но чем дольше люди вместе, тем больше каждый начинает замечать недостатки другого. И либо пара путем переговоров преодолеет кризис, либо навсегда расстанется. Однако астрологи категоричнее психологов. По их мнению, есть некоторые знаки зодиака, которым изначально лучше избегать друг друга, чтобы в последствие не превратиться из возлюбленных в злейших врагов. Астрологи выделили три пары знаков зодиака, которые, возможно, расстанутся в 2022 году.

Телец и Весы

Тельцы — импульсивные личности, спешащие вперед и поскорее желающие получить от жизни все. А Весы наоборот — спокойные, любящие тишину и гармонию, живущие по четкому плану. Потому, когда в жизни Весов появляется Телец, у них жизнь превращается в хаос и беспорядок, который они терпеть не могут. И если в начале отношений Весы спокойно могут закрыть глаза на темперамент партнера из-за преобладающей страсти в отношениях, то со временем им становится тяжело, как и наоборот — с прагматичными тихонями жизнь превращается в день сурка, пишет WMJ.ru.

Лев и Водолей

Решительность, благополучие и настрой на карьеру — вот, что объединяет Львов и Водолеев. На этом, пожалуй, все. Огненный знак зодиака любит быть в центре внимания, на виду в то время, как представитель стихии Воздуха желает вести более закрытый образ жизни. Такой разный поход к жизни двух уверенных и успешных людей рано или поздно станет просто невыносимым.

Скорпион и Стрелец

Легкомысленные Стрельцы, сами того не подозревая, могут задеть обидчивых Скорпионов, которые обязательно за это отомстят. По словам астрологов, эти знаки зодиака — полные противоположности. У них разные представления о жизни, ориентиры. Потому, когда влюбленность поутихнет, они поймут — вместе быть им не суждено.

Ранее 5-tv.ru назвал ТОП-5 знаков зодиака, которые боятся произнести эту фразу.

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Разрушают друг друга: ТОП-3 пары знаков зодиака, которые неизбежно расста...

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