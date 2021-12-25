Самолет МС-21-300 с крылом из российских композитов выполнил первый полет

Ростех показал видео первого успешного полета авиалайнера МС-21-300 с уникальным крылом, созданным исключительно из российских композитных материалов. Об этом сообщили в пресс-службе отечественной корпорации.

На кадрах продемонстрирован взлет авиалайнера и его равномерное движение на небольшой высоте. Весь полет проходил в штатном режиме, уточнили в Ростехе.

Испытания проходили на аэродроме Иркутского авиационного завода. За штурвалом самолета находились летчики-испытатели Герои России Роман Таскаев и Олег Кононенко. Как рассказал Таскаев, полетное задание было выполнено, а все системы работали в штатном режиме.

В 2018 году после введенных США санкций российская компания «Аэрокомпозит» лишилась возможности покупать импортное сырье для конструкции крыла. Тогда в Росатоме взялись за разработку российского аналога — и его полностью создали из отечественных материалов.

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров подчеркнул, что первый полет самолета с крылом из российских композитов уверенно доказывает, что программа МС-21 «последовательно и неуклонно продвигается вперед, несмотря на санкции и недобросовестную конкуренцию».

МС-21-300/310 — среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения. Его вместимость составляет от 163 до 211 пассажиров.

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