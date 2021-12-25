Кейт Миддлтон раскрыла свой малоизвестный талант

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 1 215

Герцогиня Кембриджская выступила вместе с поп-звездой Томом Уокером в Вестминстерском аббатстве.

Кейт Миддлтон раскрыла свой малоизвестный талант

Фото: www.globallookpress.com / Stephen Lock

Супруга прица Уильяма Кейт Миддлтон на Рождество для поклонников королевского семейства подготовила оригинальный и в какой-то степени шокирующий подарок. На рождественском концерте в Вестминстерском аббатстве она продемонстрировала талант, о котором, большинство, пожалуй, даже и не догадывались. Как передает The Sun, герцогиня Кембриджская выступила вместе с певцом Томом Уокером, сыграв на пианино.

Поддержать Кейт Миддлтон пришли ее родители, муж, братья и сестры. А поп-звезда признался — несмотря на популярность, безумно нервничал и переживал, выступая с членом королевской семьи.

«Без сомнения, такой опыт бывает раз в жизни. Я думаю, мы оба очень нервничали, что все пойдет не по плану, но она была абсолютно невероятной», — сказал Уокер.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Duke and Duchess of Cambridge (@dukeandduchessofcambridge)

Известно, что Миддлтон в детстве училась в музыкальной школе по классу фортепиано. Однако несмотря на хорошую игру на инструменте, учителя были уверены, что концертной пианисткой она никогда не станет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Кейт Миддлтон и принц Уильям на Рождество решили отказаться от празднования в Сандрингемском замке.

-17° Атмосферное давление 743 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
73.19
-0.17 82.93
-0.19
Магия Юпитера: В какие дни в 2022 году можно изменить свою судьбу

Последние новости

6:08
Энергия Венеры: как «магические» двойки 2022 года повлияют на жизнь людей
5:55
Какие болезни приводят к резкому похудению и как их распознать
5:48
Даня Милохин задумывался о романе с Евгенией Медведевой
5:44
«Перевернули с ног на голову»: Какие слова Путина на пресс-конференции испугали Запад
5:31
Галкин и Пугачева устроили для детей и их одноклассников сказочный праздник
5:15
Почти 4 часа и больше 50 вопросов: Главные тезисы пресс-конференции Путина

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 декабря, для всех знаков зодиака
Почему в новогоднюю ночь нужно сыпать соль под порог
Названы даты рождения людей, для которых 2022 год будет особенно тяжелым
Сергей Жорин: «Захожу в серьезные дела, а некие закомплексованные коллеги шутят — что это пришло»

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год