Кейт Миддлтон раскрыла свой малоизвестный талант

Супруга прица Уильяма Кейт Миддлтон на Рождество для поклонников королевского семейства подготовила оригинальный и в какой-то степени шокирующий подарок. На рождественском концерте в Вестминстерском аббатстве она продемонстрировала талант, о котором, большинство, пожалуй, даже и не догадывались. Как передает The Sun, герцогиня Кембриджская выступила вместе с певцом Томом Уокером, сыграв на пианино.

Поддержать Кейт Миддлтон пришли ее родители, муж, братья и сестры. А поп-звезда признался — несмотря на популярность, безумно нервничал и переживал, выступая с членом королевской семьи.

«Без сомнения, такой опыт бывает раз в жизни. Я думаю, мы оба очень нервничали, что все пойдет не по плану, но она была абсолютно невероятной», — сказал Уокер.

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Известно, что Миддлтон в детстве училась в музыкальной школе по классу фортепиано. Однако несмотря на хорошую игру на инструменте, учителя были уверены, что концертной пианисткой она никогда не станет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Кейт Миддлтон и принц Уильям на Рождество решили отказаться от празднования в Сандрингемском замке.