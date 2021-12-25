Кейт Миддлтон раскрыла свой малоизвестный талант
Герцогиня Кембриджская выступила вместе с поп-звездой Томом Уокером в Вестминстерском аббатстве.
Фото: www.globallookpress.com / Stephen Lock
Супруга прица Уильяма Кейт Миддлтон на Рождество для поклонников королевского семейства подготовила оригинальный и в какой-то степени шокирующий подарок. На рождественском концерте в Вестминстерском аббатстве она продемонстрировала талант, о котором, большинство, пожалуй, даже и не догадывались. Как передает The Sun, герцогиня Кембриджская выступила вместе с певцом Томом Уокером, сыграв на пианино.
Поддержать Кейт Миддлтон пришли ее родители, муж, братья и сестры. А поп-звезда признался — несмотря на популярность, безумно нервничал и переживал, выступая с членом королевской семьи.
«Без сомнения, такой опыт бывает раз в жизни. Я думаю, мы оба очень нервничали, что все пойдет не по плану, но она была абсолютно невероятной», — сказал Уокер.
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Известно, что Миддлтон в детстве училась в музыкальной школе по классу фортепиано. Однако несмотря на хорошую игру на инструменте, учителя были уверены, что концертной пианисткой она никогда не станет.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Кейт Миддлтон и принц Уильям на Рождество решили отказаться от празднования в Сандрингемском замке.
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