Почему в новогоднюю ночь нужно сыпать соль под порог

От наступающего года каждый ждет только лучшее и позитивное. И не зря говорят — как встретишь Новый год, так его и проведешь. В древности верили — переход с одного времени в другое — магический период. Потому уже в новогоднюю ночь соблюдали обычаи. Так что же все-таки необходимо сделать в самую волшебную ночь в году, чтобы будущее озарилось счастьем, удачей и денежным благополучием?

Чтобы жизнь была спокойной, на праздничном столе обязательно должна стоять солонка с солью. В древности считалось, что она способна впитывать информацию. И если ее наградить хорошими мыслями, то они непременно исполнятся. Также для защиты от злых духов перед порогом рассыпали тонкую полоску из соли.

Ныне считается — рассыпать соль — к беде. Так было и раньше, однако если это сделать в новогоднюю ночь, то примета из негативной превратится в радостную, пишет Rsute.

Притянет деньги

Для улучшения финансовой сферы жизни, есть другие способы.

Так встречать Новый год желательно с деньгами.

В бокал шампанского можно положить монетку, а позже использовать ее как талисман.

После боя курантов позвените мелочью. Так вы разбудите в доме денежную энергию.

Если вдруг начнет чесаться левая рука, не поддавайтесь рефлексам организма. Сначала сожмите в кулак, засуньте в карман, а потом разожмите.

Чтобы приманить деньги, купите накануне хорошую вещь со скидкой.

Если вы намерены сделать уборку в последний день года, то стоит закончить ее до обеда. То же самое касается и мусора — после обеда его уже нельзя выносить.

Накануне или в новогоднюю ночь нельзя давать и брать деньги в долг. Так человек привлечет только растраты в будущий год, которые не будут покрываться доходами. Однако, если нищий попросить милостыню, ему отказывать не стоит.

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