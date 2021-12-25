Лебедь, рак и щука: ТОП-5 советов, как испортить Новый год всей семье

Превратите Новый год в сокрушительную катастрофу, вооружившись вредными советами. Формулу провального праздника эксклюзивно для 5-tv.ru раскрыла кандидат педагогических наук, консультант по внедрению изменений, бизнес-тренер Елена Акимова.

Совет № 1

Сделать все идеально

Платье — как у Джулии Робертс, елку — до потолка, на которую повесить фарфоровые игрушки.

«При этом ребенка лучше закрыть в комнате: вдруг он впишется в идеальную картинку и все вам испортит», — настаивает эксперт.

Совет № 2

Считать, что семья — это монолит

Вбейте себе в голову, что семья — это единое целое, впряженная в одну упряжку. Помните басню Крылова «Лебедь, рак и щука»? — Держите ее в уме как образец для выстраивания ярких взаимоотношений в семье.

Каждому лебедю, раку и щуке нужно совершенно разные вещи, чтобы быть счастливыми.

«На это нужно „забить“ и делать только то, что нравится вам, и тогда Новый год наверняка будет испорчен», — заверила консультант по внедрению изменений.

Совет № 3

Всех за все ругать

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Список может быть неисчерпаемым, все зависит от вашей фантазии, а для начала попробуйте применить рекомендуемое экспертом. При этом пусть ругани будет как можно больше, пусть она нарастает словно снежный ком, и тогда успех вам будет гарантирован.

Нужно поругать ребенка за то, что измазался. Мужа — за то, что принес не те салфетки. Себя — за то, что лишняя морщинка не вовремя вылезла, а лучшую подругу — за то, что она опоздала на пиршество на одну минуту. Также дочку — за неправильную юбку и за то, что плохо ее выгладила.

Совет № 4

Ничего не планировать

Кто-нибудь пригласит, куда-нибудь сходим, куда-то все равно попадем: в городе богатая праздничная программа — так можете подумать вы.

«Ничего подобного: выборы — это отдельная работа, в которой участвуют лебедь, рак и щука, и уже здесь начнутся осложнения», — привела Акимова беспроигрышный способ испортить Новый год и праздники в целом.

К слову, стопроцентно «выстрелит» и другая крайность — обзавестись нескончаемым количеством планов, стараясь при этом выполнить все согласно чек-листу.

Совет № 5

Не быть в моменте

Следующий пункт безупречной программы по разрушению семейного счастья — не быть в моменте.

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Можно быть в моменте (мы сейчас за столом, сейчас танцуем и поем, сейчас катаемся на коньках или лыжах), а можно дать себе возможность «зависнуть» в прошлом, постоянно возвращаясь мыслями к незаконченным событиям, «проигрывая» их в уме снова и снова.

Эх, я же что-то недоделала… например, не успела помыть посуду, приготовить еще один салат, испечь торт, постирать, полить цветы и так далее до бесконечности. Можно параллельно себя еще и ругать за невыполненные дела, переживать и не давать себе счастья отдыха.

Точно также можно «зависнуть» и в будущем, отметила эксперт.

БОНУС

Дополнительный совет, который точно приведет вас к победе — не проводить старый год, не вспомнить всей семьей, что хорошего случилось в уходящем году, какие все были замечательные, считать, что новый год — это чудо, которое пишется с чистого листа, когда все сбывается, а прошлое нужно срочно и бесповоротно забыть.

«Это прямой путь отложить свою жизнь и счастье в ней», — резюмировала эксперт по внедрению изменений.

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