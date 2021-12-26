«Тихая, убаюкивающая смерть»: почему переохлаждение приводит к гипоксии и чем она опасна

Переохлаждение может вызвать снижение концентрации кислорода в крови и может привести к непоправимым последствиям.

«Не гуляй без шапки» — эту фразу в детстве каждый слышал хотя бы раз. И вроде бы совсем не холодно, но человеческий организм при наличии невероятного предела выносливости зиждется на хрупком балансе, и, если начать его расшатывать, последствия могут быть драматичными. Анестезиолог и реаниматолог Геннадий Мышков в эксклюзивном интервью 5-tv.ru объяснил, почему переохлаждение приводит к гипоксии и чем она опасна.

Прежде всего стоит разобраться, что же такое гипоксия.

«Гипоксия — это снижение концентрации кислорода в крови. Почему она вдруг возникает при переохлаждении или снижении температуры? Отрицательное действие низких температур на организм человека проявляется периферическим вазоспазмом, который приводит к гипоксическому состоянию», — пояснил врач.

Вазоспазм, в свою очередь — это спазм сосудов. Он может проявляться как побледнение кожи, или даже синюшность — из-за сжавшегося от холода кровеносного сосуда клетки организма не получает достаточно кислорода. Это приводит к тому, что «продукты жизнедеятельности» клеток и углекислота начинают в них накапливаться — именно поэтому при обморожении кончики пальцев синеют.

Но заметить близящееся обморожение можно и раньше — есть другие симптомы, указывающие на состояние гипоксии.

«Пациенты, которые подверглись переохлаждению или обморожениям, становятся адинамичными и начинают часто зевать. Как раз вот эти симптомы: адинамичность, зевота, сонливость — это первые клинические проявления гипоксического состояния центральной нервной системы», — объяснил Мышков.

Для того, чтобы избежать серьезных последствий, необходимо оказать человеку с этими симптомами первую помощь — благо, в этом случае никаких сложных дополнительных навыков не требуется.

«Что необходимо сделать, чтобы оказать первую помощь пациенту? В первую очередь — нужно его согреть, ликвидировать воздействие факторов окружающей среды. Если это ветреная погода — значит, постараться укрыть пациента от ветра, если пациент замерз и промокла одежда — постараться снять одежду, одеть теплое белье, теплую куртку, носки, варежки, дать обильное питье», — рассказал врач.

Эти простые меры помогут избежать гипоксического состояния и, как следствие, более серьезных проблем со здоровьем.

Главное — обращать внимание на то, как себя ведет человек при переохлаждении. Альпинисты, покоряющие Эверест, описывали гипоксию мозга как «тихую, убаюкивающую смерть» — и необходимо сделать все, чтобы не дать человеку умереть.

Приближение именно такой смерти чувствовала пятилетняя девочка из Саратовской области, брошенная матерью умирать в овраге — ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что она может лишиться пальцев.